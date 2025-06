Danni nel campo di gara del palio di Faenza

Pioggia e vento non hanno risparmiato neanche Faenza, dove sono state diverse le chiamate ai vigili del fuoco. In particolare a causa di alcuni rami e arbusti che hanno ceduto in diverse zone della città. "Diversi minuti di pioggia incessante e di vento hanno causato il cedimento di alberi in viale Stradone, sulla circonvallazione, nelle vicinanze della villa del Legno e allo stadio Bruno Neri – ha spiegato l’assessore Massimo Bosi –. Il vento ha colpito in alcuni punti indebolendo le piante, ma quelli che hanno ceduto non erano rami secchi. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone. Qualche auto in sosta però è stata danneggiata".

In particolare allo stadio comunale Bruno Neri, allestito per la disputa del palio del Niballo in programma domenica pomeriggio, "un albero si è appoggiato sulle tribune mobili lato piscina e vari rami sono stati trascinati dal vento all’interno del campo". L’intervento dei tecnici del Comune è stato però molto rapido e il campo di gara è stato ripristinato. Non si segnalano quindi criticità per lo svolgimento della giostra. Sull’episodio è intervenuta ieri la segretaria della Lega Roberta Conti, che ha annunciato un’interrogazione alla Giunta Isola da discutersi nel corso del prossimo consiglio comunale. "Circa un anno fa - ha evidenziato la consigliera del carroccio - ho depositato un’interrogazione per segnalare la pericolosità degli alberi presenti lungo via Medaglie d’Oro. Avevo raccolto le preoccupazioni dei cittadini, preoccupazioni fondate e purtroppo confermate. Cosa è stato fatto da allora? Chiedo che l’Amministrazione faccia subito chiarezza e si attivi per prevenire altri episodi simili, prima che sia troppo tardi. Un albero è crollato sugli spalti, fortunatamente in quel momento non c’era nessuno ma cosa sarebbe successo se quegli spalti fossero stati occupati?".

d.v.