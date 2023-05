"Danni per 50mila euro e nessun avviso" Protesta dei residenti

"Guardi, il Comune ha inviato un messaggio alle 2.50 della notte tra martedì e mercoledì scorsi, e io a quell’ora dormo...". C’è malumore tra i residenti del condominio in via Emilia Levante 270, a Castel Bolognese, per il mancato avviso da parte delle istituzioni (detto che la formula perfetta quando si verificano emergenze di questo genere, non esiste) della rottura dell’argine del Senio. Nel condominio in questione vivono una ventina di persone, divise in dodici unità abitative. "Non siamo stati avvertiti, se non con un sms notturno", racconta la portavoce dei residenti dell’edificio, ora tornati tutti a vivere all’interno dei loro appartamenti. I danni maggiori l’acqua li ha provocati nelle cantine e nei garage condominali, dove c’erano almeno una dozzina di automobili. "Sono tutte da buttar via. C’è anche chi aveva acquisto l’auto da poco. Stesso discorso per le motociclette. Dovendo fare una stima, ogni famiglia ha subìto un danno di 50mila euro", continua. Il sindaco Luca Della Godenza scrive su Facebook che "sono pervenute ai nostri uffici 58 segnalazioni di allagamento, fango e problemi interrati e seminterrati. Al momento il 95 % delle abitazioni sono agibili e liberate da fango e acqua". Dalle donazioni sono arrivati 3.268 euro, che resta chiusa via Biancanigo dalla chiesa alla strada Camerini, che "rimane il punto più critico sul quale continueranno gli interventi". Per le frane e rotture avvenute nell’argine a causa dell’alluvione "sono in corso di ripristino e la Regione ci ha comunicato che i lavori termineranno entro domani (oggi, ndr) sera". Il sindaco ha firmato un’ordinanza per istituire il divieto di transito e di sosta presso gli argini del fiume Senio all’interno del territorio del comune, con lo scopo di evitare a passanti e curiosi di mettere a rischio la propria incolumità e di ostacolare le operazioni di soccorso delle unità impegnate nell’emergenza alluvionale (sanzioni da 250 a 1.500 euro).