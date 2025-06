Danni per il tornado di due anni fa. Ecco i fondi per le opere pubbliche

Sono concentrati nei comuni di Alfonsine, Fusignano e Ravenna gli interventi ammessi in provincia al finanziamento pubblico stanziato dal governo a favore delle municipalità colpite dal tornado del luglio 2023. Complessivamente le risorse destinate alla Regione ammontano a oltre 4 milioni di euro a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di 64 interventi. All’epoca, fra il 22 e il 27 luglio 2023 l’ondata di maltempo che provocò violentissime piogge, grandinate e raffiche di vento superiori ai 100 chilometri orari provocò danni ingenti in buona parte del territorio, nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. A livello nazionale le cifre stanziate dal ministero dell’Interno, di concerto con i ministeri dell’Economia e della Protezione Civile, ammontano complessivamente a 235 milioni di euro di cui 115 per il 2025 e 120 milioni di euro per il 2026. Tornando alla dimensione regionale, i 4.834.228,79 euro resi disponibili per l’Emilia Romagna saranno erogati in due tranche, la prima di 2.154.425 euro per il 2025 e la seconda di 2.679.803,79 per il 2026. Alla provincia di Ravenna vanno risorse per 676.090,16 euro – di cui 151.473,16 nel 2025 e 524.617 nel 2026 – a copertura di 14 interventi, 10 dei quali concentrati ad Alfonsine, e i restanti distribuiti fra l’unico di Fusignano e i 3 di Ravenna.

L’unico, al momento, nel comune di Alfonsine, a non essere ancora stato completato è l’intervento più costoso, pari a 236.450 euro, finalizzato a realizzare la copertura e a mettere in sicurezza l’archivio comunale di via Valeria. I lavori infatti termineranno, in base alle previsioni, entro la fine dell’anno. Gli altri nove, invece, per complessivi 47.410 euro circa, sono già terminati. L’elenco comprende i lavori di sostituzione della porta di emergenza della palestra del campo sportivo Bendazzi, il ripristino dell’impianto di illuminazione e delle reti di protezione del campo da calcio ’Brigata Cremona’, la messa in sicurezza del gazebo, della copertura del portabici e dell’edificio nella scuola primaria Matteotti, la sostituzione delle finestre nella palestra ’Alfonsine Strada’, il ripristino dell’illuminazione pubblica e dei pali divelti a Taglio Corelli e in via del Passetto, la sostituzione delle lastre riverclak, della lattoneria e della segnaletica nelle strade comunali. In dirittura di arrivo, con termine ultimo fissato a fine anno, è l’intervento finanziato per 1.500 euro circa nel comune di Fusignano per il ripristino di una parte della recinzione del campo da rugby.

Ancora tutti da realizzare sono i lavori previsti a Ravenna e diretti in particolare alla località di Savarna. A quest’ultima sono dedicati gli interventi di messa in sicurezza della scarpata e della sede stradale per 50.000 euro e il ripristino di Piazza Italia per 238.167 euro. Il terzo intervento, per complessivi 100.000 euro, riguarda la riparazione o sostituzione di segnaletiche e barriere nelle vie colpite nel territorio comunale.

Monia Savioli