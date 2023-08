Danni su undici vetture Avvisato pm dei minori

Sono in totale ben undici le auto vandalizzate una dietro l’altra nella notte tra martedì e mercoledì scorso in zona viale Dante a Milano Marittima. E per quanto accaduto, i carabinieri della locale Stazione hanno inoltrato formale comunicazione anche alla procura per i Minorenni di Bologna oltre a quella ordinaria di Ravenna.

Sì, perché due dei sospettati, sono studenti 17enni di Bologna. Il terzo è invece un operaio 20enne nato all’estero ma sempre residente nella città felsinea. I militari dei nucleo operativo sono risaliti a loro in breve: e hanno potuto denunciarli per danneggiamenti grazie alle querele formalizzate da diversi dei proprietari delle vetture prese di mira. Un’indagine insomma come si suol dire ’lampo’. Gli inquirenti non sono tuttavia ancora riusciti a capire per quale ragione i tre si siano improvvisamente messi a spaccare i finestrini delle automobili in sosta usando un corpo contundente sottoposto a sequestro per ragioni probatorie. Due le spiegazioni sin qui ipotizzabili, l’una collegata all’altra: ovvero che uno dei tre dovesse festeggiare alla vigilia del ferragosto una ricorrenza particolare, e che tale circostanza abbia offerto il fianco a un soggiorno in riviera a forte base alcolica culminato in un’azione insensata, immotivata, ingiustificata.

I tre sarebbero dovuti ripartire mercoledì mattina per Bologna: ma, alla luce dell’accaduto, i due minorenni, dopo essere stati formalmente identificati in caserma, sono stati riaffidati ai genitori; mentre al maggiorenne è stato notificato un congruo verbale per la notte brava.

I danni - evidentemente non coperti da assicurazione - non sono ancora stati quantificati al centesimo. Nel complesso è tuttavia ipotizzabile che ammontino a diverse centinaia di euro: soldi che spetterà ai tre presunti vandali pendolari (o alle loro famiglie) sborsare di tasca loro.

