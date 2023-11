’Dante a Trento’. Presentazione del volume

Museo e Casa Dante ospiteranno oggi la presentazione del volume ’Dante a Trento! Usi e abusi di una retorica nazionale (1890 – 1921)’ di Anna Pegoretti. L’incontro si svolgerà alle 17.30 nella saletta multimediale dei chiostri francescani in via Dante Alighieri 2A e vedrà la partecipazione di Alfredo Cottignoli, Giuseppe Ledda e Nicolò Maldina in dialogo con l’autrice. L’evento è organizzato dalla biblioteca Classense in collaborazione con il centro relazioni culturali. È il 1896, anno in cui a Trento, in piena dominazione austroungarica, si inaugurava il monumento a Dante opera dello scultore fiorentino Cesare Zocchi, riconosciuto come il più elaborato e riuscito fra i molti dedicati al poeta nel corso dell’Ottocento, fu interpretato come un tangibile segno dell’italianità del Trentino all’interno della compagine imperiale. L’ingresso è libero. Per info: 0544-482227.