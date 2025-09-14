La notte giusta

Giuseppe Tassi
La notte giusta
Ravenna
CronacaDante, cresce il turismo legato al Poeta. Da gennaio ad agosto visitatori aumentati
14 set 2025
ANNAMARIA CORRADO
Cronaca
Dante, cresce il turismo legato al Poeta. Da gennaio ad agosto visitatori aumentati

Per Museo e Casa, nel cuore della Zona del silenzio, sono stati staccati 25.623 biglietti. Boom ad aprile con i reali inglesi .

Il riallestimento della mostra

Il riallestimento della mostra

Il Museo e Casa Dante, nel cuore della Zona del silenzio, all’ombra della Tomba meta di visitatori di tutto il mondo, sono ormai parte integrante dell’itinerario turistico di chi, arrivato a Ravenna, oltre ai mosaici delle antiche basiliche, vuole conoscere e ripercorrere i luoghi del Poeta. Ancora di più in questi giorni, in cui si celebra il mese di Dante. La conferma arriva dai dati: da gennaio ad agosto di quest’anno i visitatori di entrambi i siti sono stati 25.623, contro i 23.800 dello scorso anno, con un aumento del 7%. Nel 2024, in totale, i biglietti staccati erano stati 30.331. "I visitatori – spiega la direttrice della Biblioteca Classense, Silvia Masi – provengono da tutta Italia, ma ci sono anche tantissimi stranieri, in particolare americani. Molte anche le scolaresche, soprattutto nei mesi di aprile e maggio". Quest’anno un vero boom si è registrato ad aprile, il mese in cui re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla hanno visitato Ravenna. Il museo e la Casa hanno avuto oltre 6000 visitatori, mentre nello stesso mese dell’anno precedente erano stati 4.677 (+22%). Nel mese successivo l’incremento è stato pari al 9%, con 4.368 biglietti staccanti, a maggio 2024 erano stati 3.961. Il segno più ha contraddistinto anche giugno con 2091 visitatori (+ 20%, nel giugno precedente erano stati 1.668), luglio con 2.487, 13% in più dello stesso periodo dell’anno precedente (2.160) e agosto con 3.706 (+ 30% rispetto ai 2.570 dell’anno 2024). Gli unici mesi in cui il 2024 ha ‘battuto’ il 2025 sono stati febbraio (2.378 contro 1.726) e marzo (4.964 contro 3.490), mentre a gennaio di quest’anno i visitatori sono stati 1.742 contro i 1.422 del 2024 (+18%).

Il Museo Dante, all’interno dei Chiostri francescani a fianco alla Tomba, ha una storia lunga, fatta di lavori e risistemazioni, a partire dal 1921, quando nasce in occasione dl VI Centenario della morte del Poeta. Al suo interno erano custoditi targhe e cimeli delle celebrazioni degli anni precedenti. Quello nel quale oggi i visitatori possono immergersi è il risultato di un profondo riallestimento che ha visto la luce nel 2021, VII Centenario della morte di Dante. Nove sale accompagnano i visitatori, anche grazie a strumenti multimediali e immersivi, in un viaggio che racconta il Poeta attraverso le sue opere, i fatti principali della sua vita e la sua memoria nel corso dei secoli. Tra i cimeli presenti anche la cassetta in legno che custodì le sue spoglie dal 1677 al 1865, anno del suo ritrovamento, e l’arca di legno realizzata per l’esposizione delle spoglie durante il VI centenario della nascita (1865).

Casa Dante, all’interno dell’edificio trecentesco che ospitava l’emeroteca della Biblioteca Oriani, è uno spazio polifunzionale che completa il percorso del Museo. Lo scorso anno lo spazio è stato al centro di un nuovo percorso di allestimento. Al suo interno oltre ad alcune sale espositiva, la prima delle quali è nata sin dall’inizio da una collaborazione con le Gallerie degli Uffizi che hanno concesso in prestito a lungo termine alcune loro importanti opere, un bookshop, un laboratorio didattico e una corte interna. Il progetto è nato dalla necessità di creare un percorso di visita più ordinato, di esporre alcuni cimeli per i quali nel precedente allestimento non era stato trovato posto, come il forziere e la cassetta in piombo che hanno contenuto le ossa del poeta, e anche di dare testimonianza delle celebrazioni del VII° centenario 2021. Oggi il sito è gestito, grazie a un accordo di valorizzazione, con la Fondazione RavennAntica e il Parco archeologico di Classe.

Annamaria Corrado

© Riproduzione riservata

