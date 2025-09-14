Dante, cresce il turismo legato al Poeta. Da gennaio ad agosto visitatori aumentati

Il Museo e Casa Dante, nel cuore della Zona del silenzio, all’ombra della Tomba meta di visitatori di tutto il mondo, sono ormai parte integrante dell’itinerario turistico di chi, arrivato a Ravenna, oltre ai mosaici delle antiche basiliche, vuole conoscere e ripercorrere i luoghi del Poeta. Ancora di più in questi giorni, in cui si celebra il mese di Dante. La conferma arriva dai dati: da gennaio ad agosto di quest’anno i visitatori di entrambi i siti sono stati 25.623, contro i 23.800 dello scorso anno, con un aumento del 7%. Nel 2024, in totale, i biglietti staccati erano stati 30.331. "I visitatori – spiega la direttrice della Biblioteca Classense, Silvia Masi – provengono da tutta Italia, ma ci sono anche tantissimi stranieri, in particolare americani. Molte anche le scolaresche, soprattutto nei mesi di aprile e maggio". Quest’anno un vero boom si è registrato ad aprile, il mese in cui re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla hanno visitato Ravenna. Il museo e la Casa hanno avuto oltre 6000 visitatori, mentre nello stesso mese dell’anno precedente erano stati 4.677 (+22%). Nel mese successivo l’incremento è stato pari al 9%, con 4.368 biglietti staccanti, a maggio 2024 erano stati 3.961. Il segno più ha contraddistinto anche giugno con 2091 visitatori (+ 20%, nel giugno precedente erano stati 1.668), luglio con 2.487, 13% in più dello stesso periodo dell’anno precedente (2.160) e agosto con 3.706 (+ 30% rispetto ai 2.570 dell’anno 2024). Gli unici mesi in cui il 2024 ha ‘battuto’ il 2025 sono stati febbraio (2.378 contro 1.726) e marzo (4.964 contro 3.490), mentre a gennaio di quest’anno i visitatori sono stati 1.742 contro i 1.422 del 2024 (+18%).

Il Museo Dante, all’interno dei Chiostri francescani a fianco alla Tomba, ha una storia lunga, fatta di lavori e risistemazioni, a partire dal 1921, quando nasce in occasione dl VI Centenario della morte del Poeta. Al suo interno erano custoditi targhe e cimeli delle celebrazioni degli anni precedenti. Quello nel quale oggi i visitatori possono immergersi è il risultato di un profondo riallestimento che ha visto la luce nel 2021, VII Centenario della morte di Dante. Nove sale accompagnano i visitatori, anche grazie a strumenti multimediali e immersivi, in un viaggio che racconta il Poeta attraverso le sue opere, i fatti principali della sua vita e la sua memoria nel corso dei secoli. Tra i cimeli presenti anche la cassetta in legno che custodì le sue spoglie dal 1677 al 1865, anno del suo ritrovamento, e l’arca di legno realizzata per l’esposizione delle spoglie durante il VI centenario della nascita (1865).

Casa Dante, all’interno dell’edificio trecentesco che ospitava l’emeroteca della Biblioteca Oriani, è uno spazio polifunzionale che completa il percorso del Museo. Lo scorso anno lo spazio è stato al centro di un nuovo percorso di allestimento. Al suo interno oltre ad alcune sale espositiva, la prima delle quali è nata sin dall’inizio da una collaborazione con le Gallerie degli Uffizi che hanno concesso in prestito a lungo termine alcune loro importanti opere, un bookshop, un laboratorio didattico e una corte interna. Il progetto è nato dalla necessità di creare un percorso di visita più ordinato, di esporre alcuni cimeli per i quali nel precedente allestimento non era stato trovato posto, come il forziere e la cassetta in piombo che hanno contenuto le ossa del poeta, e anche di dare testimonianza delle celebrazioni del VII° centenario 2021. Oggi il sito è gestito, grazie a un accordo di valorizzazione, con la Fondazione RavennAntica e il Parco archeologico di Classe.

Annamaria Corrado