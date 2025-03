Dante e S.Pellegrino nel libro di Biserna

Alle 20.45 di domani, presso la Sala Ragazzini di Largo Firenze, a Ravenna, Giancarlo Biserna presenterà il suo libro dal titolo ’All’ inferno! all’ inferno!’. Il tema e’ un incontro possibile tra Dante Alighieri e San Pellegrino Laziosi, compatrono di Forlì dove il Santo gli ispira la Divina Commedia. San Pellegrino ha fama in tutto il mondo come protettore dal cancro e Santo di miracoli. E quello di ispirare Dante sarebbe il miracolo più grande. Si tratta di un incontro possibilissimo perché Dante in fuga da Firenze visse a Forlì alcuni anni. E il Santo viveva proprio in quegli anni nella sua chiesa.