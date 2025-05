Dante, Paolo e Francesca. Rivivono in cinque murales nel parco di via Port’Aurea

Non potevano che celebrare Dante e la sfortunata protagonista del V canto dell’Inferno i murales all’interno del parco Francesca da Polenta di via Port’Aurea. Il progetto, con la direzione artistica e organizzativa di Marco Miccoli di Bonobolabo, ha coinvolto l’artista novarese Refreshink (Giovanni Magnoli) che da oltre una settimana è al lavoro per realizzare una serie di raffigurazioni dedicate alla Commedia.

Sono cinque in tutto, a partire da un murale di quattro metri per tre ispirato ai quadri di William Dyce con Paolo e Francesca intenti nella lettura ‘galeotta’. E poi c’è un tondo di quattro metri di diametro che riproduce il volto di Dante, particolare dell’opera ‘Dante medita sull’episodio di Paolo e Francesca’ di Joseph Noel Panton. A questi si aggiungono una grande scritta e alcune greche. Ancora pochi giorni e l’opera sarà completata, così da aggiungere un nuovo tassello alla riqualificazione del parco che è stato inaugurato alla fine dello scorso anno. L’artista non è la prima volta che lavora a Ravenna. Nel 2023 fu proprio Miccoli a invitarlo alla Biennale del Mosaico e a lui si deve anche l’opera realizzata nell’area esterna del Mar in via di Roma che riproduce la celebre ‘The flower thrower’ di Banksy. La particolarità di Refreshink è quella infatti di usare una tecnica che rende i suoi lavori simili, come effetto, al mosaico.

"Il progetto all’interno del parco - spiega Marco Miccoli - è stato realizzato in collaborazione con il Comune e ha lo scopo di riqualificare e arricchire quel luogo. Abbiamo iniziato con il muro di cinta su via Port’Aurea e chissà che in futuro non si possa proseguire anche in altri punti del parco. Chi passava di lì e ci vedeva lavorare in questi giorni ha espresso grande apprezzamento e ci ha chiesto se avremmo continuato anche sulle altre pareti". Il volto di Dante del parco da Polenta sarà anche inserito nel progetto Dante Plus che Miccoli da anni porta avanti e che, nella nuova edizione a giugno, sarà dedicato alla figura del Poeta nella street art.

Il parco urbano di via Port’Aurea, dedicato a Francesca da Polenta, è nato dalla rigenerazione dell’area dell’ex caserma Dante Alighieri di proprietà del Comune. L’intervento ha richiesto un investimento di 3 milioni di euro cofinanziato al 50% dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In autunno verranno piantumati gli alberi mentre l’erba, piantata prima dell’apertura, è ora cresciuta rigogliosa. Il progetto di recupero dell’area prevede, in futuro, anche la realizzazione di un auditorium e di un punto ristoro al posto di una vecchia struttura che verrà demolita.

a.cor.