Dante pellegrino. Visite guidate e spettacoli

Per celebrare l’annuale dantesco, domenica alle 15 avrà luogo ’Incontro a Dante pellegrino’, un appuntamento in collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, dei percorsi alla scoperta della Ravenna del Sommo Poeta, un’iniziativa ideata dalle guide de Il Cammino di Dante con il patrocinio dell’ assessorato al Turismo. Saranno quattro passeggiate guidate, della durata di un’ora e mezza, che evidenziano i riferimenti di Dante nelle sue opere alla figura del pellegrino e al Giubileo, con quattro percorsi diversi: ’Lungo la via dei Romei’, a cura di Serena Zecchini, parte dalla basilica di San Giovanni Evangelista e, percorrendo il tratto ravennate della via dei Romei, passa dalla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e dalla Basilica di Santa Maria in Porto per raggiungere la zona dantesca; ’Peregrin come voi siete’, a cura di Angela Izzo, parte da Santa Maria Maggiore per proseguire lungo l’antico alveo del fiume Padenna, fino a raggiungere la Tomba di Dante. ’Amor, ch’a nullo amato amar perdona’, a cura di Manuela Guerra, parte da port’Aurea per fare tappa al mosaico Dante Ecogreen e ai murales danteschi realizzati nel parco Francesca Da Polenta e raggiungere il Duomo. ’Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio’, a cura di Ilaria Lugaresi, parte dal Santuario della Madonna del Torrione per arrivare alla Chiesa di Sant’Eufemia e proseguire lungo le antiche vie d’acqua. Il viaggio si concluderà alla Basilica di San Francesco con un momento di spettacolo realizzato in collaborazione con l’Associazione Galla & Teo, l’associazione Corale Femminile “La Gioia” diretta da Etsuko Ueda e la scuola di danza Cecchetti Academy diretta da Michela Bulgarelli. La quota di partecipazione di 12 Euro (info 339.3852304).