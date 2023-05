Dante Plus, si comincia Quaranta artisti coinvolti

È arrivata all’ottava edizione ’Dante Plus’, che si svolgerà alla biblioteca Alfredo Oriani, in via Corrado Ricci 26 (inaugurazione oggi alle 12). Gli artisti selezionati quest’anno sono 44; compongono un percorso variegato, ricco e irriverente: dalla rappresentazione delle tre fiere come un affettuoso cucciolo a tre teste, al Dante intrappolato nel suo scheletro, ma anche maschere affibbiate alla figura dello stesso o privazioni del caratteristico naso e alcune riflessioni sulle figure femminili che fanno parte della Divina Commedia.

A partire da quest’anno ’Dante Plus’ collabora con Biblioteca Classense e RavennAntica, e per l’occasione verrà allestita una sala del bookshop di Casa Dante con le opere delle scorse edizioni animate in realtà aumentata. Accanto a questo notevole nucleo centrale di opere, sono esposti altri progetti collaterali, pensati da tre artisti: Giulio Alvigini, fondatore del progetto di successo Make Italian Art Great Again che, con umorismo e sagacia, ironizza sul mondo dell’arte e i suoi protagonisti; Daniele Pierantozzi, grafico e illustratore, realizza varie tavole ricche e complesse che vengono posizionate accanto al percorso-mostra, attraverso l’utilizzo delle vetrate, nelle quali ora appaiono migliaia di personaggi, dettagli e colori in cui ci si può perdere e che nascondono la crudeltà delle bolge infernali, ma non solo; Fabio Pignatta presenta per la prima volta ’Carillon’, un’installazione dedicata all’alchimia della Divina Commedia prodotta con materiali di recupero. Ingresso gratuito.