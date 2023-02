Dante reale e virtuale dell’artista faentino Marcello Placci

Artefiera di Bologna è l’appuntamento a cui gli amanti dell’arte contemporanea non possono rinunciare e anche il centro di Bologna diventa protagonista grazie a tanti appuntamenti collaterali. È all’interno di questa cornice che l’artista faentino Marcello Placci, he deciso di accompagnare il suo pubblico a scoprire una delle sue opere in una dimensione tutta nuova, il metaverso. L’opera d’arte in creta “Dante Alighieri” modellata a mano dall’artista, è infatti visibile sia fisicamente, all’interno dello spazio espositivo di via Guerrazzi, 10, ma anche in realtà aumentata e in realtà virtuale.

Il visitatore, grazie al suo smartphone, potrà vedere l’opera materializzarsi davanti a lui in 3D in

un’esperienza percettiva che va ad aumentare la realtà fisica.

Allo stesso tempo si potrà visitare l’opera anche da remoto, senza muoversi da casa, grazie alla potenza della realtà virtuale.

Com’è possibile? L’opera dell’artista è stata riprodotta in 3D dai ragazzi di Paperpixel di Lugo di Romagna (https:paperpixels.it) e inserita, grazie alla collaborazione con Manuele Bellotto in una land virtuale (www.overthereality.ai) il progetto, tutto italiano, che consente di aggiungere contenuti di realtà aumenta e virtuale al mondo fisico, creando esperienze percettive prima impossibili da immaginare.