Dante, un successo ’divino’: "Un’edizione davvero riuscita . Già al lavoro per il prossimo anno"

Grande successo di presenze per ’’Prospettiva Dante’, unico festival italiano dedicato allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione della cultura legata al Padre della lingua italiana. Le cinque giornate e serate, si sono concluse con un bilancio eccellente. Il livello molto alto dei relatori, il clima di empatia, condivisione e scambio tra il pubblico, i premiati, ed i relatori, l’atmosfera speciale del luogo e la sapiente direzione artistica di Domenico De Martino hanno completato il quadro di un’edizione celebrata dal pienone di tutti gli eventi, con tantissime persone in piedi e visite eccellenti, anche a sorpresa, durante le varie giornate.

Una su tutte: giovedì sera sono arrivati, non annunciati e tra il pubblico, il maestro Riccardo Muti e la moglie Cristina Mazzavillani Muti, per seguire la cerimonia di consegna del Premio Dante a Paolo Rumiz, di cui la stessa fondatrice del Ravenna Festival è stata l’ispiratrice di una dei suoi recenti libri, ‘La cotogna di Istanbul’ in endecasillabi. Tantissimi comunque gli ospiti di grande profilo che hanno reso indimenticabile questa edizione. Dall’inaugurazione con la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti fino alla gremitissima mattinata di domenica con la consegna del Premio Dante Web a Jacopo Veneziani, i Chiostri Danteschi hanno ospitato incessantemente centinaia di persone. "Siamo particolarmente soddisfatti – ha commentato Mirella Falconi Mazzotti – del successo che ha ottenuto anche questa edizione di ’Prospettiva Dante’, per il quale ringrazio tutti coloro che vi hanno collaborato, ad iniziare dal Direttore Artistico Domenico De Martino, dall’Accademia della Crusca, per proseguire con il vice presidente della Fondazione Franco Gàbici, tutto lo staff della Fondazione, le autorità che ci hanno onorato della loro presenza fin dalla giornata dell’inaugurazione. Siamo già al lavoro per l’edizione del 2026 che, partendo dai risultati eccellenti di quest’anno, punterà come sempre a rendere il Festival sempre più un evento di alto profilo per coltivare nel mondo il culto di Dante con ospiti e relatori di grandissimo valore".

Tantissimi i momenti da ricordare di questo festival. Dall’inaugurazione con Gabriele Lavia, alla presenza tra le altre autorità del Prefetto Raffaele Ricciardi, del Questore Gianpaolo Patruno, dell’Assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia e del Direttore dei Musei Nazionali Andrea Quintino Sardo, all’incontro con Dom Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte, al quale ha presenziato anche l’Arcivescovo di Ravenna e Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni assieme al sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. Tosca ha strappato applausi a scena aperta, sabato sera, citando Gabriella Ferri e Renzo Arbore tra i suoi maestri, e scaldando il cuore di molti presenti con il suo sound ricco di anima e passione, ritirando il premio ’Dante Musica’. Paolo Rumiz ha affascinato con i suoi racconti, tra paesi sperduti della Slovenia, la musicalità dei suoi pensieri, la religione del camminare come strumento per riflettere, scrivere e conoscere. Jacopo Veneziani ha conquistato il pubblico chiudendo al meglio l’edizione con il ritiro del Premio Dante Web.