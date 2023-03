Dantedì Un lungo giorno di festa fra lettura perpetua, arte e fotografie

Tante le iniziative per il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che ricorda il probabile inizio del viaggio dantesco nella Divina Commedia.

Fra gli eventi al museo Dante è stato allestito il set fotografico ’Il volto di Dante. Vieni a farti fotografare al suo fianco!’ a cura di Tommaso Raffoni, della Fondazione RavennAntica, che ha permessso ai visitatori di farsi ritrarre in uno degli ambienti più iconici del Museo Dante, la Sala del volto. Alle 17 si è svolta la Lettura perpetua davanti alla tomba di Dante incentrata sul canto XX dell’Inferno. Ieri e l’ingresso al Museo e a Casa Dante è stato gratuito per tutti i visitatori e così sarà anche oggi.

Per il Dantedì è stata anche i stallata un’opera in scultura e mosaico di Federico Senni nella teca poliedrica del Giardino del Labirinto. La Teca espositiva si trova nel Giardino del Labirinto di fronte alla Casa Circondariale di Ravenna "uno scrigno sorvegliato costantemente dalle telecamere del carcere – spiegano dall’associazione Dis-ordine dei cavalieri della malta e di tutti i colori che ad ogni ora della giornata può essere il tramite per mostrare piccole opere realizzate con le mani, inserito nel contesto dell’opera pavimentale permanente ‘Dante eco green. Il Giardino del Labirinto: un percorso di consapevolezza’ progettata dall’Associazione Dis-Ordine dal 2016 in previsione delle celebrazioni dantesche del 2021". L’opera di Senni sarà visibile permanentemente nel giardino pubblico del Labirinto fino a data da definire anche con visite guidate su prenotazione all’indirizzo [email protected] o nell’ambito di ‘Giardini segreti’ organizzati dall’Associazione Giardino & Dintorni di Ravenna oggi e domenica 16 aprile alle 11. Le celebrazioni del Dantedì proseguono doggi con due visite guidate: ‘Il custode di Dante: una narrazione secolare e attuale, tra quotidianità e mistero’, alle 10.30 e alle 11.30, in cui Mara Dirani e Ursula Garcia Higueras, della Fondazione RavennAntica, racconteranno della tradizi one che si tramanda nel tempo per la salvaguardia della tomba di Dante. Prenotazione consigliata: tel. 320 9539916.