Danza barocca, lezioni in palestra

La Società di Danza - Circolo di Romagna propone il ciclo di incontri sulla danza barocca, per cinque domeniche (26 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 30 marzo e 6 aprile) dalle 10.30 alle 12 per il secondo livello e dalle 13 alle 16 per il primo, nella palestra della scuola Ips ‘Stoppa’ di via Fratelli Cortesi 2 a Lugo. Durante gli incontri, patrocinato dal Comune di Lugo e dalla Regione Emilia-Romagna, si studieranno i passi base della danza barocca (demi coupé, coupé, pas de bourrée, minuetto) e le danze di repertorio da Recueils di Feuillet o Pecour, Gaudrau. È previsto lo studio della notazione Feuillet, cioè la trasposizione grafica dei movimenti danzati.

Per informazioni e iscrizioni 340-2923818 o romagna@societadidanza.it.