Danza e musica a Palazzo Milzetti. Le magie del Saxofono ensemble

Palazzo Milzetti di Faenza apre stasera le porte a ’Spazialità sonore’, una rassegna che animerà gli spazi del museo con concerti, danza e dialoghi sulla danza per due mesi, tra settembre e ottobre, grazie alla collaborazione con la Compagnia Iris e il coinvolgimento di Wam! Festival e del Conservatorio statale ’Giuseppe Verdi’ di Ravenna.

Alle 21 di staera concerto del Saxofono Ensemble, formato da Francesco Albertazzi (sax soprano), Federica Paoli (sax contralto), Lorenza de Nicola (sax tenore) e Paolo Melchiorre (sax baritono): musiche di Caccini, Bach, Fauré, Piazzolla e Queen.

A seguire spettacolo di danza con ’Incursioni’ di Anna Clara Conti, In collaborazione con il Conservatorio ’Verdi’ di Ravenna e la Compagnia Iris. Ingresso con biglietto del museo, gratuito per i possessori della Carta Milzetti’. Accesso sino ad esaurimento posti, è consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 349-2500963, iristeatrodanza@gmail.com.

Domani invece, alle 17, conferenza a cura di Elena Rossoni, Alessandro Iannucci, Simone Zambruno, Marta Nicolosi, Viola Emaldi sul tema ’Neoclassici digitali. Mitologia classica nella ceramica di Gio Urbinati. I disegni preparatori di Felice Giani per le decorazioni di Palazzo Milzetti’. Ingresso gratuito