Danza Galli protagonista

Prosegue a gonfie vele la XXV edizione di Ammutinamenti - Festival di danza urbana e d’autore. Questa mattina alle 10.30 (Giardino Il Deserto Rosso) è il momento per lo Yoga family con Federica Samorì, pratica pensata per adulti, bambini e bambine insieme, per poi diventare esperti botanici (11.30 - Giardino Il Deserto Rosso) con “Esperire il verde - Viaggio nel mondo delle erbe spontanee“ a cura di Ortisti di Strada, passeggiata esperienziale che permette di scoprire la flora spontanea del luogo dal punto di vista botanico, terapico e alimentare. “Garage Sale“ (10-19, corte esternadelle Artificerie Almagià), mercatino vintage e punto di riferimento per lo shopping consapevole. Alle 16.30 e 18.30 il Centro Commerciale ESP, novità di questa edizione, è il luogo che accoglie “L’incontro“ di Lia Claudia Latini e Giovanni Leonarduzzi - Compagnia Bellanda, spettacolo che indaga le complesse dinamiche relazionali.

La Compagnia Bellanda si sviluppa attraverso una profonda ricerca del movimento e del linguaggio. Alle ore 17 “Ammutinamenti“ regala al pubblico la danza di Nicola Galli, tra i coreografi più significativi nel panorama della danza contemporanea, con “Sull’orizzonte“, site-specific che pone in dialogo coreografia e natura creato appositamente per la splendida cornice della Penisola di Boscoforte, nel cuore delle Valli di Comacchio, antico cordone dunoso. Alle 17.30 (Artificerie Almagià - area esterna) va in scena “NeverStopScrollingBaby“, del collettivo italo-belga VITAMINA. Il lavoro è un flusso continuo di informazioni, un gioco di accelerazione e impulsi ormonali. Domani alle 14 (palestra Scuola “Montanari”) “Invito alla danza“, masterclass del coreografo Adriano Bolognino con le scuole di danza del territorio , per proseguire alle ore 16.30 (Parco Mani Fiorite) con il coreografo Nicola Galli e la sua performance-laboratorio per bambini dal titolo “POP“, gioco di esplorazione del movimento e delle possibilità motorie del corpo condiviso con il pubblico dell’infanzia (dai 5 anni). Alle 17.30 la Compagnia Ertza è in Piazza San Francesco con “Otempodiz“ di Asier Zabaleta. La Fondazione Sabe per l’arte accoglie alle 18.30) “Come neve“ del talentuoso Adriano Bolognino (premio Danza&Danza 2022 come coreografo emergente). Si chiude con il film “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Carlo Sini“ (ore 19 - Fondazione Sabe per l’arte), regia di Clemente Tafuri e David Beronio-Teatro Akropolis, con Carlo Sini e Florinda Cambria.