Danza protagonista al Rasi

La Stagione dei Teatri ospita oggi e domani alle 20 al Teatro Rasi (via di, 39) l’installazione ’THEM. Immagine movimento, di gruppo Nanou’ e lo spettacolo di danza (ore 21) firmato da Stefania Tansini dal titolo ’My body solo’. Da sempre alla ricerca di nuovi mezzi per esplorare il linguaggio coreografico, da poco vincitrice del premio Ubu 2024, nell’installazione THEM. Immagine movimento Nanou indaga l’uso del video in scena per sperimentare nuove modalità di ripresa trasformandole in azione coreutica. Vincitore del premio Residenze Digitali 2022, lo spettacolo consiste in un’installazione coreografica che si relaziona con la videocamera e con l’opportunità di moltiplicazione prospettica della visione, grazie alla riproduzione audiovisiva in tempo reale. La scena si presenta come un territorio circolare, osservabile da qualsiasi fronte. I tre televisori riproducono in tempo reale la coreografia, moltiplicando la prospettiva e sperimentando la visione attraverso una riscrittura dello spazio in una diversa unità temporale.

Alle 21, la coreografa e danzatrice Stefania Tansini, vincitrice del premio Ubu 2022 come miglior performer under 35, proporrà ’My body solo’, uno spettacolo di danza in cui l’artista continua il percorso di ricerca sul corpo e sul movimento, in una forma di espressione autentica e in contatto profondo con l’altro. Biglietto unico 18 euro; ridotto 16, under 26 a 10 euro.