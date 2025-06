Danza sportiva. Settemila iscritti

Cervia e il suo territorio tornano protagonisti dello sport d’eccellenza con l’Italian Open 2025 Feinda (Festival Nazionale ed Internazionale della Danza): sei giorni di gare, con numerose eccellenze e ospiti di rilievo in arrivo, oltre a 7000 iscritti da tutto il mondo. Giunto alla sua ventisettisima edizione, l’evento competitivo internazionale dedicato alla danza sportiva suggella un felice sodalizio nel nome dello sport tra il Comune di Cervia, l’International Dancesport Foundation (federazione di riferimento) e le società sportiva Affinity Dance e Top Dreams. I sei giorni di danza si svolgeranno da oggi a domenica presso il Palasport di Cervia, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio teatro della danza sportiva, grazie a allestimenti scenografici curati nei minimi dettagli, luci suggestive e un’atmosfera capace di esaltare ogni performance.

La grande partecipazione già confermata è il frutto dell’impegno e della dedizione di tutta l’Idsf, che per la prima volta sceglie Cervia come sede del prestigioso Campionato Assoluto per decidere i titoli nazionali. Un appuntamento senza precedenti che porterà in città giornate intense di competizioni, dalle 8 del mattino fino a tarda sera, con un susseguirsi di esibizioni spettacolari e l’assegnazione degli ambiti titoli internazionali, simbolo di eccellenza e prestigio nella danza sportiva.

Fabio Bosco, presidente dell’International Danceport Federation: "L’Idsf lavora costantemente per promuovere e preservare la tradizione delle danze di coppia, portata avanti da oltre un secolo. Siamo l’unica federazione mondiale dedicata esclusivamente alla promozione e allo sviluppo di queste discipline, organizzando attività e competizioni aperte a partecipanti di tutti i livelli: dai principianti che muovono i primi passi ai grandi campioni che calcano le piste internazionali". L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo.