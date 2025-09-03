Danza urbana e d’autore diffusa. Le performance riempiono Ravenna

Per la 27esima edizione il festival di danza urbana e d’autore ‘Ammutinamenti’, si è fatto ispirare dai moti dei pianeti che compiono cicli periodici e discontinui attraverso i 12 segni zodiacali. ‘In transito’ ne è il titolo. "In questo tempo fragile, segnato da diseguaglianze e ingiustizie – ricorda Giulia Melandri, presidentessa di Cantieri Danza –, continuiamo a credere che la cultura sia una forma di resistenza". Da venerdì al 14 settembre, in diversi luoghi della città, sarà un susseguirsi di performance contemporanee con protagonisti oltre 30 artisti nazionali e internazionali e giovani proposte.

"Fondamentali le collaborazioni – aggiunge la direttrice artistica Francesca Serena Casadio – che hanno permesso di creare una costellazione di relazioni sia con i professionisti del settore sia con realtà che per la prima volta si sono aperte al nostro mondo. Il 7 settembre alla Fondazione Sabe, che aderisce al nostro invito per il quarto anno, il coreografo Roberto Tedesco presenterà ‘We are roots’, mentre l’8 alle Artificerie Almagià Francesco Marilungo ‘Cani lunari’". C’è attesa, il 7 settembre all’Almagià, per il ritorno della compagnia mk di Michele Di Stefano con il moto perpetuo di ‘Bermudas forever’, premio Ubu 2019 come miglior spettacolo di danza, che consente al pubblico di interagire. Tre gli artisti internazionali presenti: il danzatore spagnolo Alvaro Murillo con ‘8 km en mula’, i coreografi libanesi Samer Zaher con la loro performance ‘Ancestral Echoes’ e Christophe Al Haber con ‘Fragmentation’. Tutti si esibiranno venerdì, rispettivamente in piazza San Francesco, nell’area esterna dell’Almagià e al Giardino Deserto Rosso.

Sabato passeggiata urbana nel quartiere Darsena, intervallata da diverse performance fra cui ‘Al cubo’, un gioco in cui il pubblico è libero di muoversi, e domenica lo spettacolo ‘La möa’ del coreografo e danzatore Lorenzo Morandini che fa della Chiusa San Marco uno spazio scenico. "Sarà dato risalto anche alla musica con l’associazione Norma – spiega la direttrice artistica Chrystel Grillo –, a numerosi appuntamenti per famiglie con il Teatro del Drago e le letture della libreria Momo, alla consueta ‘Vetrina della giovane danza d’autore’, all’anteprima de ‘Il vangelo di Cassandra’ di Gemma Hansson Carbone e alle creazioni vincitrici di ‘Giovane Danza Italiana’".

Roberta Bezzi