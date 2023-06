Danze contro la guerra Quando l’arte si schiera

Sono "danze ancestrali" contro la guerra quelle di Claudia Castellucci Si respira una dimensione corale e religiosa nella coreografia che ha ideato Castellucci, “profetessa” della Societas, su canti Znamenny della Chiesa Ortodossa russa. Sotto gli archi della basilica bizantina l’antica tradizione vocale appartenente a Bulgaria, Ucraina e Russia intreccia le voci maschili del coro In Sacris di Sofia, diretto da Borjana Naydenova, alle danze della compagnia Mòra. Stasera alle 21.30 nella Basilica di San Vitale, ’La nuova Abitudine’ è il primo appuntamento danza di questa XXXIV edizione di Ravenna Festival: sei ballerini e ballerine si inerpicano con passo ieratico in una processione scandita dagli inni religiosi, laddove “buona abitudine” sta per lo scandagliare una conoscenza primaria del corpo e una tecnica che ne introietti regole ritmiche.

"È una danza che cammina e che impara il movimento dai moti del fumo – dice Castellucci – e dagli assalti spirituali della notte". Una liturgia di segni asciutti e intensi, un affresco suggestivo di suoni e movimenti in cui risuonano gli echi del drammatico presente delle terre che hanno fatto da culla a quei canti e sono oggi sconvolte da una guerra insensata. Dopo il debutto a Roma e Torino, l’inaspettato scoppio della guerra ha reso più difficoltoso il cammino del progetto, che, a oggi, non può avvalersi di coristi russi e deve ricorrere all’aiuto di cantanti bulgari che conoscono perfettamente la tradizione di questi canti.

Allo stesso tempo, il riadattamento del lavoro ha concesso una dimensione di risonanze allargata a tutto l'insieme, trasformandolo in una sorta di rituale che celebra la fratellanza dei popoli.