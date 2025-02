Darsena, chiuso il sottopasso. Grosse infiltrazioni dal soffitto. Non si sa quando potrà riaprire

La cancellata è chiusa da entrambe le parti e sopra è stata posizionata anche la bandella rossa e bianca che si usa di solito per i locali posti sotto sequestro. Ma il sottopasso pedonale che collega la zona stazione alla Darsena, in viale Pallavicini, non è sotto sequestro: è, invece, praticamente inagibile. Ovvero inaccessibile perché ci sono state infiltrazioni, e finché non sarà individuata la causa - e risolto il problema - non potrà essere riaperto al pubblico.

I vigili del fuoco sono intervenuti venerdì della settimana scorsa, 14 febbraio: pioveva da due giorni e nel sottopasso c’erano delle infiltrazioni cospicue. Un problema serio, secondo quanto verificato in quella sede, tanto da decidere di chiudere il passaggio fino a data da destinarsi.

Il sottopasso è di competenza comunale, ma sopra al soffitto - dal quale, ovviamente, scendevano le infiltrazioni - ci sono i binari della stazione: per questo motivo da Palazzo Merlato fanno sapere che sono già stati effettuati sopralluoghi congiunti con Rfi per capire come mai dai binari trapeli l’acqua nel sottopasso. Attualmente, spiegano dal Comune, si sta cercando di individuare la causa precisa delle infiltrazioni per capire esattamente quali sono gli interventi necessari a risolvere il problema e come dividersi le competenze dei lavori.

All’orizzonte si preannuncia quindi un lungo periodo di chiusura per il sottopasso, principale collegamento pedonale tra il centro storico e la Darsena: occorrerà infatti fare più sopralluoghi coi tecnici, individuare le cause dell’infiltrazione, capire di chi è la competenza, progettare l’intervento, assegnarlo e attendere la fine dei lavori. Qualsiasi pronostico circa i tempi è prematuro e Palazzo Merlato non si sbilancia, ma è facile ipotizzare che possano volerci come minimo diversi mesi, se non anche un anno o più.

Il sottopasso tra viale Pallavicini e la Darsena, abbellito negli anni con riproduzioni dei mosaici e grandi graffiti, è un collegamento pedonale importante tra il centro e il quartiere che sorge attorno al Candiano, anche nell’ottica del processo di riqualificazione a cui quest’ultimo sta andando incontro: lo utilizzano sia gli automobilisti che parcheggiano in viale Aldo Moro per recarsi nel cuore della città che i ragazzi che la sera si spostano verso la Darsena, e anche i turisti che vogliono vedere il vecchio porto di Ravenna. Per fortuna negli ultimi anni è stato ’doppiato’ dal sottopasso della stazione, che ora non si ferma più all’ultimo binario ma prosegue fino a sbucare davanti al Candiano.

