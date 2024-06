Darsena del Sale, bilancio positivo

Anche alla Darsena del Sale di Cervia è iniziata la stagione estiva con tante novità. Nei dettagli entra Leo Cavalli, l’imprenditore bolognese che ha vinto il bando di gestione.

La Darsena del Sale è diventata recentemente un teatro. Tanti i nomi che si stanno esibendo, è soddisfatto del risultato?

"È un teatro per aziende ed è un teatro e "monumento" di interesse storico per i turisti, ma soprattutto un luogo pieno di iniziative. La programmazione invernale ha visto esibirsi sul palco: Ivana Spagna, i Nomadi, Riccardo Fogli, Paolo Cevoli, Gene Gnocchi e ultimamente Red Ronnie, Dolcenera, Morgan, Bobby Solo e Fausto Leali. Oltre ai concerti abbiamo iniziato una collaborazione con la Galleria D’arte internazionale TD Art Gallery".

È una carta vincente unire cultura e buon cibo?

"Si. Abbiamo dato spazio, nella zona che affaccia su Piazza dei Salinari a un talento forlivese della caffetteria, Casa Pavlova, che sta già riscuotendo un grande gradimento tra i nostri clienti. Sul lato centro benessere abbiamo aperto le porte ad una azienda specializzata di Cesenatico, la Vivi Olistica. Il 22 giugno Marco Mancini intervistato dal giornalista David Parenzo presenterà il libro ’Le regole del gioco’".

Ci sono novità in arrivo?

"Da settembre si potranno prenotare i servizi di Darsena del Sale anche a casa o in azienda e apriremo anche all’asporto".

Nonostante le difficoltà lei è riuscito a portare a nuova vita uno dei complessi storici più belli della città e della Romagna. Lo rifarebbe?

"Certo che lo rifarei. È un posto magnifico che andava rimesso in moto con nuova ’luce’. Non mi sono mai pentito, malgrado le difficoltà, i forti investimenti e la fatica (mia, di mia moglie e di tutta la squadra). È un posto grande dove debbono succedere tante cose diverse contemporaneamente, difficile da gestire ma sempre intrigante e fascinoso; quell’edificio storico è pieno di energia positiva che doveva poter essere rimesso a disposizione della sua comunità. Chiunque entra nella location resta meravigliato e spesso si innamora. Abbiamo tenuto fede alle nostre promesse di tenere aperto sempre, organizzando in poco più di 2 anni oltre 200 eventi aziendali, 50 concerti, 120 dinner show, spettacoli di varia natura, 12 presentazioni di libri d’autore, rassegne di filosofia, 3 concerti per orchestra. È davvero una ricchezza per un territorio che amo e che se lo merita".

Ilaria Bedeschi