Darsena del Sale Nel 2022 oltre 40mila coperti

Primo anniversario per la Darsena del Sale dopo l’imponente intervento di riqualificazione che ha restituito alla città un edificio ristrutturato. Tantissimo il pubblico presente per festeggiare uno dei luoghi più significativi e identitari della città legati alla storia del sale. In occasione della conferenza stampa, oltre al bilancio, sono stati presentati i principali eventi del 2023. Un anno nel quale la Darsena del Sale, fra ristorazione, eventi e benessere, è diventata uno dei centri di attenzione turistica e culturale più importanti della riviera con riconoscimenti internazionali prestigiosi come il Premio Architizer A+ 2022 – Water Category – Popular Choise e la nomination a Frame 2022 tra i 5 top progetti Benessere.

Darsena del Sale chiude il suo primo anno con un bilancio in linea con gli obiettivi fissati per il 2022, tanto economici quanto organici. "Nonostante le congiunture negative – pensiamo alla pandemia, poi la crisi energetica, la guerra e l’aumento del costo delle materie prime –, Darsena del Sale ha attivato, ad oggi, 268 contratti di lavoro tra indeterminati e determinati. L’organico invernale – spiega Leo Cavalli, imprenditore che ha vinto il bando di gestione – prevede circa 50 dipendenti i quali rappresentano la colonna portante e il motore di Darsena. Nel periodo estivo si raddoppia. Abbiamo superato la soglia dei 40.000 coperti nel 2022. Anche la Beauty Spa di Darsena del Sale ha registrato in dicembre il suo mese migliore. Sono dati incoraggianti che ci danno uno sguardo fiducioso sull’anno appena iniziato". Un ricco calendario di eventi: musica, libri, benessere e cultura per tutto l’anno. E poi collaborazioni con il territorio, contenitori culturali come "Dars-en-art" e Radio Sale.

Per i residenti cervesi è attivabile la card della Darsena, grande novità annunciata ieri, che attribuirà scontistiche e promozioni specifiche destinate ai residenti. "La Darsena che vediamo oggi è il risultato di un lavoro di squadra e del sostegno della Regione Emilia Romagna e del Comune di Cervia, e cioè dai contributi dei suoi cittadini. È giusto allora che questo venga riconosciuto e ci auguriamo che sia accolta con il nostro stesso entusiasmo". Soddisfazione anche per il sindaco di Cervia Massimo Medri che ha ringraziato Leo Cavalli "per avere organizzato questa mattinata di confronto con la città. Un dialogo con la cittadinanza che rappresenta un momento di responsabilità e di sinergia tra pubblico-privato in chiave di rispetto e collaborazione. Il recupero di questo luogo è il recupero di una parte del cuore pulsante della città che affascina non solo i cittadini ma anche i turisti".

Ilaria Bedeschi