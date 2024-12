Darsena e Roncalceci, si riuniscono i consigli territoriali

Stasera alle 20.30 si riuniranno, ognuno nella propria sede, i consigli territoriali di Darsena e Roncalceci.

Il consiglio della Darsena si incontrerà nella sede in via Aquileia 13 e avrà all’ordine del giorno l’espressione di parere sullo schema di Bilancio di Previsione 2025/2027 e sull’elenco annuale dei lavori pubblici 2025; seguiranno le comunicazioni della presidente.

A Roncalceci il consiglio territoriale si riunirà nella sede dell’ufficio decentrato in via Sauro Babini 184. In programma le osservazioni sullo schema di bilancio di previsione 2025/2027 del Comune di Ravenna, l’espressione di parere sull’elenco annuale dei lavori pubblici e le comunicazioni del presidente.