Darsena pescherecci, lavori alle banchine

Gli allagamenti nella darsena pescherecci di Marina di Ravenna hanno il tempo contato. Partiranno, infatti, nel mese di luglio i lavori di consolidamento e impermeabilizzazione delle banchine. Il bando di gara dell’Autorità di sistema portuale, che ha una base d’asta di 1 milione e 400mila euro circa, è stato vinto dall’associazione temporanea d’impresa Locapal E.Co.Tec. entrambe specializzate in lavori marittimi, con la seconda che opera già da anni nel porto di Ravenna. La sinergia delle due aziende permetterà di effettuare tutto l’intervento dal canale, con un minimo ingombro a terra e questo porterà notevoli vantaggi alla viabilità e alle attività che si trovano tra il faro e i pescherecci. I lavori termineranno a gennaio 2025.

Obiettivo principale è quello di fermare i continui allagamenti in via Dalmazia e via Zen durante le intense mareggiate dei mesi autunnali, frequenti soprattutto in ottobre e novembre. Negli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico, si verificano anche nei primi mesi dell’anno, basta ricordare l’alluvione di febbraio 2019. Il progetto è stato messo a punto coinvolgendo tutte le associazioni di categoria, le cooperative dei pescatori e il Cestha e ha tenuto conto delle varie esigenze degli operatori. L’ultimo incontro si è tenuto ieri mattina. "Ho convocato la riunione – dice l’assessora al Porto Annagiulia Randi - per condividere con gli stakeholder l’importante novità dell’affidamento dei lavori da parte dell’Autorità portuale. Era infatti necessario decidere le fasi dell’intervento per non interdire l’uso della darsena e per permettere la migliore organizzazione degli ormeggi dei mezzi delle forze dell’ordine, dei piloti e delle flotte pescherecci". "Sento parlare dei lavori da una ventina d’anni", commenta Gabriele Barberini presidente della cooperativa Nuovo Conisub, più conosciuto come ‘Ulisse’, nome del suo primo peschereccio. "Siamo contentissimi che partano, con un’organizzazione che lascia libera fino a ottobre la banchina dove lavoriamo e scarichiamo. Speriamo che tutto funzioni come previsto".

m.v.v.