Maxi Daspo di 8 anni all’ultrà: “E’ incapace di trattenersi"

Ravenna, 26 ottobre 2023 – Aveva già subito un Daspo per il periodo di un anno, fino al 2021, ed è gravato da precedenti di polizia, in particolare per rissa. Ora al 26enne supporter del Ravenna arrestato per aver lanciato una bottiglia contro il pullman dei tifosi ospiti, rompendo il parabrezza posteriore, è stato notificato un ulteriore provvedimento di Daspo.

Il questore, Lucio Pennella, ha usato la mano pesate: otto anni di interdizione da ogni evento sportivo. E non è bastato che il giovane – difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Filippo Bianchini – l’altro giorno davanti al giudice Corrado Schiaretti abbia ammesso i fatti e chiesto scusa.

Pure avvalendosi della facoltà di non rispondere in relazione all’episodio contestato, attraverso spontanee dichiarazione ha confermato gli addebiti, definendoli "una ragazzata" e specificando di avere intenzione di risarcire il danno: "Chiedo scusa, non volevo fare quel che è successo".

Inizialmente finito in carcere, con l’accusa di danneggiamento, il giudice ne ha convalidato l’arresto eseguito nella forma differita – poiché l’identificazione è stata fatta con l’ausilio delle telecamere comunali di via Cassino – e ne ha disposto gli arresti domiciliari. Una misura cautelare ritenuta sufficiente e minima in casi di questo genere, con possibilità per l’indagato di recarsi al lavoro previa comunicazione dei turni ai carabinieri.

Attraverso i filmati si possono osservare tutte le fasi del lancio della bottiglia e della rottura del lunotto posteriore. A bordo del pullman c’erano i venti-trenta tifosi della squadra di calcio del Sangiuliano City, arrivati dal comune di San Giuliano Milanese. Al di là dell’episodio, di qualche sfottò durante la partita e del lancio di fumogeni dal settore ospite, non ci sono stati ulteriori scontri. Non più le scene di guerriglia urbana viste in occasione delle oramai famigerate schermaglie contro tifosi della Triestina e del Prato.

Si è trattato, dunque, di un episodio estemporaneo, favorito dal fatto che per l’ennesima volta è stato consentito a un pullman di una tifoseria ospite di transitare davanti al bar-ritrovo dei tifosi della curva Mero, nonostante fosse stato garantito che ciò non sarebbe più accaduto.

Secondo il gup Schiaretti, il 26enne, ora destinatario di un maxi Daspo a otto anni – poi la vicenda penale seguirà altre strade –, è incapace di gestire la propria aggressività in occasione di manifestazioni sportive. Ciò lo si desume dal fatto che i provvedimenti adottati in passato a suo carico – precedenti per rissa e Daspo di un anno – non sono stati sufficienti a fargli comprendere il disvalore delle proprie condotte, essendo questo l’ennesimo episodio di una serie.