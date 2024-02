Daspo, fuori da tutti i locali del centro dopo i calci e i pugni a due ragazzi

Ravenna, 4 febbraio 2024 – Una lite per motivi futili, per non dire futilissimi. Forse, come pare, a far partire tutto sono state giusto un’occhiata di troppo e una battuta un po’ alticcia e rabbiosa. E così si è accesa una miccia che, complice l’alcol in corpo, ha portato a una discussione sfociata nell’aggressività.

E che è finita con un ragazzo in ospedale e un altro, un 23enne, denunciato e colpito da un provvedimento che gli impedisce per un anno di frequentare i locali del centro di Ravenna, dove è avvenuto tutto: ha infatti ricevuto il cosiddetto ’daspo Willy’, un provvedimento nato nel dicembre 2020 all’indomani dell’omicidio del 22enne Willy Monteiro Duarte a Colleferro, in provincia di Roma, morto a causa di un pestaggio.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nei pressi di un locale del centro storico che si trova nei dintorni di piazza Kennedy e piazza dell’Aquila, con protagonisti tre ragazzi stranieri ma molto ben integrati sul territorio. In particolare un 23enne, ubriaco, ha commesso atti violenti nei confronti degli altri due ragazzi: una discussione iniziata per motivi futili è terminata in malo modo, col giovane che ha preso a pugni al volto gli altri due.

Uno dei due non si è fatto nulla, l’altro ha riportato delle fratture al volto dopo essere caduto a terra ed essere stato nuovamente colpito dal 23enne con un calcio ben assestato. Il ragazzo è stato quindi portato al Pronto soccorso urgentemente e poi ricoverato a causa delle lesioni subite.

Accortosi della gravità della situazione, il 23enne è fuggito: all’arrivo delle volanti della polizia se n’era già andato. È così scattata l’indagine della squadra mobile, che nelle ore successive grazie alla videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti è riuscita a risalire al presunto autore della violenza, sequestrando anche i vestiti ancora sporchi di sangue.

Il ragazzo è stato quindi denunciato in stato di libertà per aver commesso atti violenti. Pare che a innescare l’aggressione siano state unicamente un’occhiata e una battuta sgradita dentro a un locale della zona: il 23enne conosceva solo superficialmente, di vista, uno dei due ragazzi.

In seguito il questore di Ravenna Lucio Pennella ha emesso il provvedimento di divieto di accesso e stazionamento in tutti i pubblici esercizi o locali di intrattenimento del centro storico al termine dell’istruttoria avviata dalla divisione anticrimine della questura. Di fatto al 23enne è fatto divieto di entrare o di sostare all’esterno di tutti i locali presenti in un elenco di strade specifico dalle 19 alle 3. Il ragazzo, insomma, per un anno può passare da quelle vie ma non può fermarsi fuori dai locali.

Non è la prima volta che un provvedimento di questo tipo viene adottato nel nostro territorio: a riceverlo soggetti conosciuti alle pattuglie che controllano il territorio e la movida. L’obiettivo di questi provvedimenti, frutto di una nuova normativa introdotta nel 2020, è arginare la pericolosità sociale dei soggetti a cui sono destinati, inducendoli a riflettere sulle proprie azioni e contrastando la cosiddetta ’malamovida’.