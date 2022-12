Daspo urbano per ubriachezza Ma la Vigilia era in piazza Kennedy

Nei mesi scorsi era stato sorpreso più volte in uno stato di ubriachezza molesta, tanto che il questore aveva emesso a suo carico un provvedimento di Daspo urbano. Lo stesso è stato rintracciato dagli agenti della Polizia locale, nuovamente in stato di alterazione da alcol, la sera della vigilia di Natale, in piazza Kennedy, dove gli è stato notificato il verbale di allontanamento. Si tratta di un 30enne originario del Senegal, nuovamente denunciato per ubriachezza. La prima volta, a fine giugno, l’uomo fu sorpreso a bivaccare all’interno dei Giardini Pubblici di via Santi Baldini, quando una pattuglia della polizia lo trovò disteso a terra avvolto da coperte. Lo scorso 7 dicembre, personale della Polizia locale impegnato in un controllo nella zona dell’Isola di San Giovanni, finalizzato a prevedere fenomeni di degrado urbano e disordini, lo aveva sorpreso in evidente stato di ubriachezza nei pressi delle fermate degli autobus, dove infastidiva i presenti e dove il consumo di alcolici è proibito da un’apposita ordinanza. Appena cinque giorni dopo, in via Carducci, l’uomo aveva assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un avventore di un esercizio pubblico ed era stato sanzionato sempre per ubriachezza.

Il questore, ritenendo il 30enne pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica, tanto da avere ingenerato un diffuso sentimento di insicurezza tra i cittadini, ne aveva ordinato il Daspo dal centro di Ravenna, dove l’altra sera è stato nuovamente trovato e allontanato.