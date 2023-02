"Dato sostegno alle suore di Fognano"

"Gli Istituti religiosi e i loro beni sono parte della Chiesa e non appartengono alle singole religiose". Parole di fuoco quelle con cui esordisce, in merito alle vicissitudini che vedono coinvolto l’ex-convento di Fognano, Antonio Cocolicchio, commissario apostolico e legale rappresentante della Congregazione delle suore domenicane, "subentrato con pieni poteri alla superiora e al consiglio circa il governo della congregazione". I rapporti del commissario con le suore sembrarono sin da subito molto tesi, in particolare quando divenne chiaro che la scuola materna associata al convento non avrebbe mai più riaperto, e che la gestione di una struttura enorme come il convento non appariva più compatibile col numero ridotto delle suore. "La gestione dell’Istituto Emiliani, sede del convento, è diventata particolarmente complessa e onerosa per diversi motivi. Certamente non è più compatibile con lo scarso numero e l’età delle suore oggi presenti. Si è tentato di trovare soluzioni rispettose sia delle esigenze delle religiose che delle realtà in cui esse vivono. Conciliare le due esigenze è difficile e, talvolta, anche doloroso per la storia della comunità di Fognano. Dal commissario non è stata avviata alcuna manovra, definibile ‘vessatoria’. Al contrario, come ben sanno le suore di Fognano, si è cercato di sostenerle. A tal fine, il commissario ha disposto il trasferimento a Fognano di sette suore. Per andare incontro alle richieste delle stesse suore, ve ne arriveranno solo quattro, il 1° marzo. Siamo consapevoli", conclude, "della difficile situazione, così come del ruolo prezioso che l’Istituto Emiliani ha per l’intera comunità locale".