"Davvero ottima per visite brevi"

Dominique J. vive a Nizza, città francese della Costa Azzurra, al confine con l’Italia. Da lì è partito in macchina con la moglie per trascorrere qualche giorno di vacanza in Italia. "Una tappa a Ravenna – spiega – non poteva mancare perché i suoi mosaici sono molto conosciuti sia in Francia, sia in Europa, forse anche il tutto mondo. Ora che li ho visti lo posso confermare: sono davvero unici, una sorpresa incredibile. Siamo arrivati qui da Ferrara e l’abbiamo visitata in giornata. Nel centro, tutto è raggiungibile a piedi in poco tempo, quindi è una meta ottima per visite brevi. Adesso andiamo a recuperare la macchina e partiamo per Bologna, dove ci fermeremo un giorno e mezzo".