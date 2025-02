Dc contro assessorato sicurezza: "Punta su misure superficiali"

Il degrado e la marginalizzazione dei giovani extracomunitari all’Isola San Giovanni restano problemi irrisolti, mentre l’assessorato alla Sicurezza continua a intervenire in modo superficiale e inefficace. È la denuncia di Morgese e Bertolino (foto) della Democrazia Cristiana, che criticano l’assenza di una strategia concreta per affrontare la situazione. "La comunità locale si trova a fronteggiare un’emergenza sociale che non può essere risolta solo con azioni estemporanee di polizia", dichiarano i due esponenti della Dc.

"Gli interventi di monitoraggio e la presenza delle forze dell’ordine, pur apprezzabili, si sono rivelati inutili nel contrastare un problema che affonda le radici nella mancanza di opportunità e di integrazione per i giovani della zona". Morgese e Bertolino sottolineano come l’assessorato abbia scelto di puntare su misure di sicurezza superficiali, come la videosorveglianza e i pattugliamenti occasionali. "Questo approccio non fa che aumentare la percezione di impotenza delle istituzioni e lascia i cittadini senza risposte concrete", affermano. "Il vero obiettivo non deve essere ‘passare’ per la zona con interventi sporadici, ma investire in soluzioni di lungo periodo, creando spazi di aggregazione sani e protetti". Secondo la Dc, servono aree destinate ad attività culturali ed eventi musicali per contrastare l’isolamento e la marginalizzazione.

"Creare spazi sicuri per tutti, dove le persone, anche quelle provenienti da contesti culturali diversi, possano incontrarsi e vivere in modo civile e costruttivo, è la strada da percorrere", spiegano. Per Morgese e Bertolino, l’assessorato deve fare un passo in avanti, superando l’approccio emergenziale. "La sicurezza si costruisce sulla solidarietà, sulla coesione sociale e sull’inclusione, non certo con il solo ricorso alla repressione", concludono.