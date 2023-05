"D&D, le esperienze di vita in un videogioco"

Stefano Mazzotta, creatore del videogioco ‘Dentures And Demons’, che scuola ha frequentato per diventare programmatore? L’ha scelta perché già sapeva che avrebbe fatto questo lavoro? Le piaceva andare a scuola e ha avuto dei buoni insegnanti?

"Ciao gente! È un piacere rispondere alle vostre domande e spero che questa chiacchierata possa ispirarvi, o che almeno vi faccia perdere un’ora di lezione! Ecco, questa sarebbe una battuta, ma descrive un po’ il mio rapporto con la scuola. Non ho studiato, e non ho frequentato scuole di programmazione o di game design. In effetti potrei dire di non aver mai studiato e basta. Diciamo che fin da bambino non sono mai stato il primo della classe, e nemmeno uno dei primi dieci. Potrei giustificarmi dando la colpa a fattori esterni, ma la realtà dei fatti è che probabilmente avrei fatto schifo a prescindere. Non fraintendetemi, non voglio sminuire il ruolo della scuola e quanto questa sia importante. Credo sinceramente che lo studio possa aprire la mente e migliorare la vita delle persone, però sarei un ipocrita se non ammettessi che io ero un alunno su cui nessuno avrebbe scommesso".

In ‘Dentures and Demons’ (D&D) secondo noi ha inserito anche esperienze che ha vissuto veramente: ci abbiamo visto giusto? Nei propri romanzi gli autori inseriscono sempre esperienze o pensieri personali...

"Mi avete beccato! Cerco sempre di inserire qualche riflessione morale che mi appartiene all’interno dei giochi. Mi piace nascondere un po’ di profondità dietro a tutti quegli strati di umorismo e leggerezza. Per quanto riguarda le esperienze vissute, devo dire che l’intera trama di D&D si basa su un pomeriggio di tanti anni fa. La cronaca nera narrava di omicidi, di fanatici dell’esoterismo e di cose terribili successe nella periferia della mia città. Un clima che avrebbe tenuto chiunque lontano dai guai, ma noi ragazzini eravamo così incoscienti da gironzolare per boschi e ville abbandonate, a caccia di avventure. Per fortuna l’unica avventura che abbiamo rimediato è stata prendere delle sberle dai nostri genitori una volta tornati a casa".

A volte chi è considerato un nerd viene preso in giro dai compagni di scuola, perché questi non capiscono quello che fai. Lei è mai stato bullizzato? Oppure ha vissuto un’adolescenza tranquilla?

"Diversamente da D&D, la realtà ci insegna che i cattivi non hanno età, e spesso hanno dei bei capelli. Mettetevi l’anima in pace, perché il bullismo non si esaurisce a scuola, ma vi accompagnerà sul posto di lavoro, nel tempo libero e probabilmente pure all’ospizio. Sono stato particolarmente sfigato con i bulli, sia a causa dei miei interessi che a causa del mio aspetto, ma diciamoci la verità, i bulli si accontentano di qualsiasi pretesto per prenderti di mira. Qualsiasi cosa può essere strumentalizzata per farti sentire “diverso”, come se la diversità dovesse essere motivo di vergogna. Il mio consiglio è di non dare troppo peso a chi è palesemente frustrato. Può sembrare semplicistico, ma ognuno di noi ha il potere di scegliere quanto qualcosa sia rilevante o trascurabile nella nostra vita. Non è facile, ma possiamo sempre concentrare le nostre energie su ciò che ci rende felici. La persona più felice non è quella a cui va tutto bene, ma quella che sa trovare qualcosa di buono anche quando tutto va male. Personalmente, la cosa che mi ha aiutato maggiormente è stata scoprire l’autoironia: essere il primo a ridere dei miei “difetti”, mi ha portato velocemente ad essere più divertente di chiunque altro al riguardo".

Classi 1^D e 2^E

Scuola media ‘Cervia 2’

Prof. Gian Maria Forni