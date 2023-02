De Angelis e l’amore

Inaugura oggi alle 18.30 la personale di Bruno De Angelis presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna. L’esposizione di sculture, dal titolo ’L’inverno del nostro scontento - lamiere, angoli, ombre’, è una personale dell’artista classse 1953 che rimarrà allestita fino a domenica 19 febbraio e sarà aperta al pubblico dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19. Durante il periodo dell’allestimento a Pallavicini22, un’opera dell’artista sarà esposta anche presso la sede dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale Porto di Ravenna in via via Antico Squero 31, aperta in orario di ufficio. La mostra sull’opera di Bruno De Angelis, con testi critici di Roberto Pagnani e Patrizia Pizzirani a catalogo, consiste in una serie di sculture, sia da parete che da piedistallo, costituite da materiali diversi che ne rendono estremamente interessante il significato.

Intimamente l’artista racconta il rapporto degli amanti, in tutta la complessità della relazione, anche nel momento di incomunicabilità all’interno della coppia. La solitudine degli amanti si evince dai materiali diversi che sceglie di utilizzare. Metallo e cartone, apparentemente inconciliabili nella scultura, amplificano questa dualità. La mostra è promossa e organizzata da Carp, associazione in collaborazione con lo Spazio Espositivo Pallavicini 22 Art Gallery e con l’ Archivio Collezione Ghigi-Pagnani.