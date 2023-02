De Carli a processo per appropriazione indebita da 7.000 euro

I due bonifici che avrebbero determinato la remissione della querela con pronuncia di ‘non doversi procedere’, non sono formalmente giunti a destinazione anche se il diretto interessato, ricevute alla mano, garantisce di avere provveduto.

E così il giudice Cristiano Coiro ha dichiarato aperto il dibattimento aggiornando l’udienza a fine ottobre con l’audizione della parte offesa, la titolare di un autonoleggio di Sala Bolognese. Si è chiusa così ieri mattina la prima udienza del processo che vede il ravennate Mirko De Carli – esponente 38enne del Popolo della Famiglia, intermediario assicurativo per aziende e consigliere comunale a Riolo Terme, Comune per il quale ha corso per la poltrona da sindaco –, imputato per una appropriazione indebita da 7.000 euro legata al noleggio di una Fiat 500. Sia secondo quanto lamentato dalla legale rappresentante dell’autonoleggio che quanto sintetizzato dal pm titolare del fascicolo (Antonio Vincenzo Bartolozzi) in chiusura d’indagine, De Carli non avrebbe mai pagato a fronte delle varie rassicurazioni a provvedere.

Non lo aveva fatto nemmeno quando il gup Corrado Schiaretti all’udienza del 25 febbraio 2021 aveva concesso alle parti – l’avvocato Giorgio Vantaggiato per la difesa e l’avvocato Ivanoe Danilo Grazian per la parte offesa – un termine fino a primavera affinché il politico ravennate provvedesse. Ma alla seconda udienza preliminare, ancora niente: inevitabile il rinvio a giudizio. Nel dettaglio la società gli chiede 5.000 euro tra canoni non versati e costi di riparazione per piccole ammaccature più altri 2.000 euro di spese legali.