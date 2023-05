De Carli: "Derubato in casa Ravenna non è una città sicura"

"Mi sono accorto di tutto a mezzanotte di sabato. Fino a quell’ora sono stato in tavernetta con la tv accesa, poi sono salito al primo piano: tutte le stanze erano sottosopra. E il portafoglio con 550 euro, la carta di credito e il bancomat era sparito". A denunciare l’incursione dei ladri, dopo averlo fatto ai carabinieri intervenuti nella casa dove vive nel quartiere Borgo San Rocco a Ravenna, è il consigliere comunale de Il Popolo della famiglia di Riolo Terme, Mirko De Carli. "Mi hanno derubato e messo sottosopra casa mentre ero in tavernetta – continua –. Se fossi salito chissà cosa sarebbe potuto succedere. Ravenna non è da troppo tempo una città sicura".

De Carli racconta di una serata trascorsa in tranquillità lavorando al tablet e guardando la tv nella tavernetta di casa: "A mezzanotte sono salito per andare a letto e ho trovato tutto sottosopra. La porta finestra era stata forzata con un piede di porco e il portafoglio con 550 euro, la carta di credito e il bancomat era sparito. I ladri hanno girato ovunque senza farsi sentire e poi si sono volatilizzati. Non è la prima volta che capita nel quartiere Borgo San Rocco". Infine il consigliere de Il Popolo della Famiglia si rivolge al sindaco Michele de Pascale: "Non è forse arrivato il momento di prendere atto che Ravenna non è una città sicura da tempo e bisogna intervenire d’emergenza?".