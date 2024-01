De Carli dovrà solo risarcire: "Il fatto c’è ma è lieve", prosciolto

Il fatto c’è ma, secondo il tribunale, è di lieve entità. Uguale a proscioglimento sulla base dell’articolo 131 bis. L’imputato è stato però condannato giovedì scorso dal giudice Cristiano Coiro a risarcire il danno (quantificato in 5.000 euro) e a pagare le spese legali (altri 3.500 euro). Protagonista della singolare vicenda giudiziaria - legata alla ritardata consegna di una Fiat 500 presa a nolo - è Mirko De Carli, esponente 39enne del Popolo della Famiglia e, secondo quanto indicato nel suo sito, intermediario assicurativo, consigliere comunale a Riolo Terme e consigliere nazionale Anci (associazione nazionale comuni d’Italia). Per lui, la procura (viceprocuratore onorario Simona Bandini) aveva chiesto 2 anni e 6.000 euro di multa. Mentre la difesa in arringa (avvocato Giorgio Vantaggiato) aveva sostenuto che non ci fossero gli estremi per una condanna penale visto che la vicenda sarebbe di natura civilistica e dovuta a un disguido che aveva portato alla ritardata restituzione; sul tutto inoltre aveva pesato anche la pandemia che impediva fisicamente di mettersi alla guida.

Sia secondo quanto lamentato dalla legale rappresentante dell’autonoleggio (una srl con sede a Sala Bolognese) che quanto sintetizzato dalla procura in chiusura d’indagine, De Carli non avrebbe mai pagato a fronte delle varie rassicurazioni a provvedere. Non lo aveva fatto nemmeno quando il gup Corrado Schiaretti all’udienza del 25 febbraio 2021 aveva concesso alle parti - per l’autosalone, l’avvocato Ivanoe Danilo Grazian – un termine fino alla primavera successiva affinché il politico ravennate provvedesse. Ma alla seconda udienza preliminare, ancora niente: inevitabile il rinvio a giudizio. Nel dettaglio la società gli chiedeva 5.000 euro tra canoni non versati e costi di riparazione per piccole ammaccature più altri 2.000 euro di spese legali.

La vicenda, secondo la sintesi offerta nei documenti della procura, si era innescata con l’affitto di quella 500 che, da contratto, avrebbe dovuto essere restituita il 9 gennaio 2020. E invece no: la vettura era rimasta nella disponibilità dell’imputato per vari mesi, finendo forse a San Giovanni in Persiceto. Del resto, come lasciano intuire le comunicazioni formali tra il De Carli e il legale dell’autonoleggio confluite nel fascicolo del procedimento, la 500 si trovava in un garage del comune bolognese al quale solo il 39enne aveva accesso. Difficoltà legate alla pandemia avrebbero insomma ostacolato la consegna dell’auto nei tempi pattuiti. Nelle missive il 39enne tra le altre cose faceva però riferimento a un "importo già predisposto" con tanto di integrazione successiva per "sanare la posizione" con la srl. Ma ciò evidentemente non si era mai concretizzato. E così la titolare della srl si era rivolta ai carabinieri.

Andrea Colombari