De Carli: "Sui capanni nessuna tutela del patrimonio storico"

Mirko De Carli, Portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia, commenta con amarezza i nuovi sviluppi sui capanni balneari: "Sembra proprio che per i Capannisti non vi sia pace. La nuova puntata che stiamo seguendo di questa triste storia è lo specchio della totale mancanza di chiarezza e di trasparenza di amministrazione e sopraintendenza sulla materia dei Capanni. Per l’ennesima volta anziché tutelare un patrimonio storico e culturale e cercare un dialogo con i proprietari e trovare una comune soluzione, si è preferito fare e dire tutto ed il contrario di tutto".