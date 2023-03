De Felicibus parla di cibo nell’antichità

Appuntamento domenica al MUSA - Museo del sale di Cervia le chiacchierate sull’archeologia. Alle 15.30 interverrà la dottoranda all’Università di Bologna Michela De Felicibus, che parlerà di ’Archeologia del cibo. Cosa mangiavano gli antichi’.

Nell’incontro di domenica verranno ripercorse le tappe fondamentali delle conquiste alimentari dell’uomo, a partire dalla Preistoria fino al Medioevo. Si vedrà come l’uomo ha trasformato le risorse a sua disposizione in cibo, dando vita alla cultura dell’alimentazione. Si scopriranno gli utensili che utilizzava in cucina e a tavola. L’evento è incluso nel biglietto di ingresso al museo (2 euro).