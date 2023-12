De Leo tra folk e note colte con l’Abarasse Orchestra

Non si ferma il “Rossini Open”, che oggi alle 20.30 nel Teatro di San Lorenzo, in via dei Bartolotti 9 a San Lorenzo di Lugo, propone un pezzo da novantacome John De Leo e la sua Grande Abarasse Orchestra; in programma, una intensa serata-antologia di brani tratti dalle sue ultime produzioni discografiche e alcune importanti novità, sempre in bilico fra canzone e sperimentazione, tra acustico ed elettronico, fra folklore e musica colta. Fra gli inediti una rivisitazione del ’I Movimento di Sonatine Op. 40’ di Maurice Ravel, arrangiata e diretta da Guido Facchini, pure lui, come De Leo, lughese do.

Un repertorio molto speciale, quindi, che metterà in rilievo le straordinarie qualità vocali di De Leo, cantante cofondatore e front man del gruppo Quintorigo dal 1992 al 2004; da anni impegnato in un percorso personale che lo pone tra i più interessanti protagonisti della canzone di ricerca nel rock contemporaneo.

Vanta molteplici collaborazioni con artisti del jazz e del pop, fra i quali Rita Marcotulli, Danilo Rea, Stefano Bollani, Ambrogio Sparagna, Paolo Fresu, Franco Battiato, Carmen Consoli, Uri Caine. Ecco la formazione completa della Grande Abarasse Orchestra: John De Leo (voce, live looping sampler, laringofono, giocattoli), Silvia Valtieri (pianoforte, fisarmonica, percussioni giocattolo), Fabrizio Tarroni (chitarra semi acustica), Franco Naddei (chitarra elettrica, live electronics), Federica Vignoni e Massimiliano Canneto (violino), Paolo Baldani (violoncello), Giulia Barba e Francesco Socal (clarinetto basso e sax baritono). Info e prenotazioni: tel. 0545-299542 biglietteria@teatrorossini.it; vivaticket.com e dalle 19.30 nella sede del concerto.