De Pascale e la sanità. Riorganizzazione e personale che manca: "Il tema sarà al centro"

Medicina di base, Pronto soccorso, case della salute. Personale sanitario che manca e, soprattutto, "l’idea che l’Emilia-Romagna possa diventare il luogo del mondo dove prevenzione e promozione della salute siano più strutturate". Punta in alto il sindaco Michele de Pascale che ieri pomeriggio al Pala De Andrè, in veste di candidato alle elezioni regionali del centrosinistra, ha incontrato i cittadini per raccogliere opinioni e idee sul tema per la sua campagna elettorale. "Propiniamo un cambio radicale di paradigma – ha detto – che metta promozione e prevenzione della salute non come l’ultimo capitolo di un libro che parla d’altro, ma come i due punti centrali per la qualità della vita e la tenuta del sistema". De Pascale ha sottolineato che "le politiche della salute costituiscono l’80% del bilancio regionale, ma anche fuori da quel capitolo di spesa ce ne sono altri che hanno una forte correlazione. Come il tema dell’appoggio scolastico, che negli anni è esploso, con la necessità di permettere di mettere a disposizione educatori per i bambini con disturbi dell’apprendimento o disabilità", oppure "la promozione dello sport per i ragazzi e le ragazze". De Pascale ne ha approfittato anche per lanciare una stoccata all’avversaria del centrodestra, Elena Ugolini, le cui parole che paragonavano le rsa ai lager negli ultimi giorni hanno creato grande polemica: "La nostra cultura non è quella di passare dall’essere i migliori a diventare i ’meno peggio’, in un sistema in crisi. A chi aspetta 12 ore al Pronto soccorso non possiamo rispondere che altrove se ne attendono 16, né che per una prestazione per cui qui ci vogliono 6 mesi ci sono posti in cui se ne aspettano 8. La nostra cultura è cercare di leggere la realtà, che è anche dire che le rsa, che poi si chiamano cra, non sono lager. E se uno sa di situazioni critiche deve denunciarle. Stiamo attenti a come usiamo le parole".

Ad ascoltarlo centinaia di persone nella sala rossa del Pala De Andrè, gremita. E tra di loro tanti professionisti della salute: infermieri, medici di medicina generale e anche primari ospedalieri. Punto centrale dell’incontro gli interventi del pubblico: tra i punti messi in luce la differenza nei tempi di attesa tra le prestazioni del servizio sanitario regionale e quelle pagate privatamente dai cittadini, l’importanza di promuovere uno stile di vita non sedentario (messa in luce dal primario di Diabetologia Paolo Di Bartolo), la medicina di genere, l’assistenza psicologica e la capacità di investire sul capitale umano coinvolgendo anche le scuole. Daniele Morini, segretario regionale Fimmg e medico di base, ha proposto di potenziare la medicina di base rendendola l’unica risposta ai cittadini con bisogni emergenziali non complessi (i cosiddetti codici bianchi): "Si continua a dire che i medici di base lavorano poche ore al giorno e quindi non sono disponibili, ma oggi all’80% sono organizzati in nuclei in grado di dare risposte per 10, 12 ore al giorno".

"La risposta ai quesiti che avete sollevato sarà il documento a cui stiamo lavorando – ha detto de Pascale al termine dell’evento – perché alcuni saranno inclusi tra i punti del programma: di sicuro sarà così per la medicina di genere e l’assistenza psicologica". È possibile mandare suggerimento alla mail info@micheledepascale.it.

Sara Servadei