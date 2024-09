"De Pascale non vada all’assemblea di Federalberghi"

Alberto Ferrero (coordinatore provinciale FdI) e Annalisa Pittalis (capogruppo a Cervia), criticano la partecipazione di Michele de Pascale all’assemblea convocata oggi per il rinnovo delle cariche di Federalberghi di Cervia. L’associazione, dicono, "come è giusto che sia, ha effettuato una serie di inviti istituzionali, tuttavia non possiamo non fare presente che il presidente della Provincia è anche candidato alla presidenza della regione. Anche in altre circostanze, incontri istituzionali sono diventati occasione di campagna elettorale. Sarebbe eticamente

corretto che de Pascale delegasse il suo vice".