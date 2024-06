De Pascale: "Rimborsi, chi li ha visti". Ferrero: "Il sindaco chieda a Bonaccini"

A poche ore dall’apertura dei seggi centrosinistra e centrodetra continuano a battibeccare sull’alluvione. Il primo colpo lo sferra il sindaco e presidente della Provincia, Michele de Pascale: "È passato un anno esatto, era il 7 giugno 2023, quando a Palazzo Chigi incontrammo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e quando fece ai romagnoli la famosa promessa 100% degli indennizzi per chi ha subìto i danni dell’ alluvione in Romagna – scrive l’amministratore del Partito democratico in una nota –. Oggi, solo 120 delle 23 mila famiglie colpite hanno ricevuto un parziale indennizzo: siamo allo 0,5%. Chi non ha potuto anticipare con risorse proprie ha ancora le case nelle stesse condizioni di allora. La Romagna è una terra libera non accetta minacce, non accetta ricatti e pretende che le promesse fatte vengano mantenute".

Interpellato dal Carlino, il coordinatore provinciale e capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, replica così: "È veramente surreale sentire il Sindaco inveire contro il Governo con una arroganza degna di chi deve distogliere l’attenzione dalle responsabilità che lui ed amministrazioni che deve difendere hanno".

Il Governo Meloni "ha stanziato in tempo di record oltre 6 miliardi per i danni dell’alluvione, ma l’erogazione dei denari è in capo alla struttura commissariale che scrive le ordinanze di intesa con la Regione, cioè Bonaccini. Quindi De Pascale se volesse fare realmente una cosa giusta e fosse interessato agli alluvionati, dovrebbe andare a lamentarsi da Bonaccini, prima che questi scappi in Europa".

L’esponente del partito di Giorgia Meloni chiude così il suo ragionamento: "Purtroppo si continua a fare campagna elettorale sulla pelle degli alluvionati i quali avrebbero avuto molti meno danni se il territorio fosse stato meglio amministrato.

Per questo, attaccando il Governo, cercano di distogliere l’attenzione dalle pesantissime responsabilità che ha chi ha amministrato Comune, Provincia e Regione".