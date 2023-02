De Stefani, l’elettroscettico "Inquinano quanto le altre"

Adolfo De Stefani Cosentino è il presidente di Federauto nazionale e amministratore delegato del gruppo ravennate De Stefani.

Presidente, qual è la prima riflessione che ha fatto dopo aver appreso la notizia?

"Quella del 2035 è una decisione presa, ma che potrà essere anche rivista. Quando, nell’imminenza della scadenza, ci si renderà conto dell’impossibilità di rispettare le tempistiche, allora si opterà per uno spostamento".

Qual è la situazione?

"Le case automobilistiche sono già tutte pronte. Viceversa, non siamo pronti noi cittadini europei; non sono pronte le infrastrutture, e non è pronto nemmeno il mercato. Stiamo parlando di autovetture che costano molto, tant’è vero che, in Italia, nel 2022 abbiamo avuto un calo delle vendite di auto elettriche. La scadenza del 2035 non riguarda le ibride e le plug-in, bensì esclusivamente le elettriche. Ecco perché credo che la scadenza del 2035 sia più che ottimistica".

Cosa significa produrre solo auto elettriche?

"Parlare di stop alla vendita di auto diesel e benzina nel 2035 è come dire che domattina andremo a scalare l’Everest con le infradito".

Ci sono anche variabili politiche?

"Con le elezioni europee del 2024, sono convinto che molte cose cambieranno. È vero che dobbiamo guardare e salvaguardare il nostro pianeta; però dobbiamo anche fare in modo che il pianeta sia abitato dagli uomini, e che non scompaia la nostra specie".

Qualche cifra?

"In Italia abbiamo 40milioni di macchine. L’anno scorso ne abbiamo immatricolare appena 50mila di elettriche, ovvero il 2,7%. A tranche di 50mila macchine all’anno, per sostituire il circolante, quanti secoli dovremo impiegare? Ecco perché è matematicamente impossibile raggiungere l’obiettivo del 2035".

La spinta all’energia pulita è condivisa.

"Vero, ma c’è anche un problema di energia in generale. In questo momento non c’è energia elettrica sufficiente. Tant’è vero che, in Germania, ad esempio, stanno riaccendendo le centrali a carbone. Io sono tifoso del Bologna. Sogno, ma sono anche realista. E allora dico che, la realizzazione dell’obiettivo del 2035, ha le stesse probabilità di vedere il Bologna vincere lo scudetto quest’anno. È una chimera".

Crede in un effetto psicologico?

"Il ‘paletto’ fissato al 2035 è solo un obiettivo affinché tutti corrano. Ma, attenzione, perché a correre, il rischio è quello di farsi male. Si renderanno conto che sarà una utopia, e così saranno costretti a farlo slittare". A livello occupazionale?

"Ci sono 70mila posti di lavoro, in aziende italiane di componentistica, che sono a rischio. La deindustrializzazione dell’automotive in Europa porterà via 600mila posti di lavoro. Siamo pronti a tutto questo?"

Presidente, perché è così ‘elettro-scettico’?

"Perché si fa presto a dire elettrico, ma oggi, la parola elettrico non fa rima con ecologico. È vero che la macchina elettrica è a zero emissioni, ma, complessivamente, inquina quanto una vettura endotermica. Del resto, con quale elettricità la carico? Pulita o fossile?".

Roberto Romin