Deanna, Giuliana e Marta: tre atlete ai vertici

Un trio atletico al femminile notissimo, per i risultati e la spiccata e simpatica personalità delle protagoniste: siamo nel 1970 e le tre ragazze sono: Deanna Tozzi, campionessa regionale nei 400 metri, Giuliana Benericetti, discobola con la terza misura di tutti i tempi e Marta Benericetti, quarta assoluta nella classifica nazionale nel lancio del disco e quinta nel giavellotto. In quegli anni l’atletica faentina, grazie all’impulso dei Giochi della Gioventù e a sponsor come Cisa e Libertas, stava sviluppandosi enormemente (e come non ricordare anche il saltatore Gian Franco Fanelli).

A cura di Carlo Raggi