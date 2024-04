.Debora Villa al Teatro Binario di Cotignola

Oggi e domani, alle 21, al teatro Binario di Cotignola in Viale Vassura 18/a, andrà in scena ’20 di risate’, spettacolo di e con Debora Villa. Un recital di pura comicità in cui l’attrice, come un juke box, si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei sui primi 20 anni di palco.

Il pubblico sarà coinvolto dall’inizio in questo One Woman Show in cui si parlerà di tutto: dalle favole alla gravidanza, dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo, da Aristotele a Eva.

Il biglietto intero ha un costo di 18 euro, ridotto a 16 euro. La biglietteria sarà aperta un’ora prima di ogni spettacolo.

L’esibizione costituisce il gran finale della rassegna ’Sipario 13’ organizzata dall’associazione Cambio Binario con la direzione artistica di Nicoletta Ancherani e con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Cotignola.

Per informazioni e prenotazioni: 373-324106, oppure scrivere a info@cambiobinario.it.