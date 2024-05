Deborah Gambetta e Kurt Gödel

Oggi Scrittura Festival sarà a Massa Lombarda al Centro Culturale Venturini alle 18 con Deborah Gambetta e il suo ’Incompletezza. Una vita di Kurt Gödel’ (Ponte alle Grazie). La vita di Kurt Gödel, padre del pensiero scientifico, in un modernissimo romanzo tra teorie scientifiche e filosofiche. Come distaccarsi da un amore malato, afflitto da litigi perpetui, manipolazioni, fughe e ritorni? Trovando un’altra ossessione, come se ci si innalzasse su un ramo più alto dello stesso albero: questo racconta Deborah Gambetta nel romanzo, in cui l’incontro con la vita e il pensiero di Kurt Gödel rappresenta l’innesco di una vita nuova. A Ravenna iniziativa per i più piccoli. “Pedaleggiamo”: letture animate gratuite per bambini in giro in bicicletta per la città, con diverse “stazioni” in cui i lettori e le lettrici di Nati per Leggere racconteranno storie e avventure. Partenza ore 17 dalla libreria Dante di Longo, in via Diaz.