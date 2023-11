Debutta ’La Buca’. Lo spettacolo sarà tradotto con la lingua dei segni

Sarà uno spettacolo per tutti ‘La Buca’, anche per i non udenti, grazie a un servizio di interpretariato in Lis, la Lingua dei segni italiana, per la prima volta a Ravenna. A credere fortemente in questo debutto Nerval Teatro che, dal 5 al 7 dicembre alle 21 al teatro Rasi, porterà in scena Carlo De Leonardo, attore diversamente abile ravennate, insieme a Maurizio Lupinelli, nell’ambito della stagione dei teatri. "Un lavoro particolare – spiega il regista Lupinelli – che si inquadra in un progetto partito nel 1997 ad Armunia (Rosignano Marittimo), e che da tre anni è arrivato anche a Ravenna, grazie all’assessorato ai Servizi sociali. Per cui è stato naturale incontrare nuovamente Carlo, che già conoscevo da quando aveva 12 anni e che ora è tra i protagonisti del laboratorio ‘Il teatro è differenza’. Tra le novità di questi ultimi giorni, l’invito al Teatro India di Roma per il 9 dicembre, che segnerà l’inizio di una tournée destinata a durare fino all’estate". ‘La Buca’ è un evidente omaggio all’opera di Samuel Beckett, un percorso denso di sorprese e di inventiva in cui – prendendo spunto da ‘Aspettando Godot’, ‘Finale di partita’, ‘Giorni felici’ e ‘L’ultimo nastro di Krapp’ – lo spettatore si troverà a vivere a metà tra improvvisazione, spontaneità, ma anche una consapevolezza scenica e potenza evocativa.

Il debutto al Rasi rappresenta anche l’avvio della collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi di Ravenna che si concretizza con il servizio di interpretariato in Lis. Un importante passo nell’ottica dell’inclusività che è stato possibile anche grazie al Bando Accessibilità promosso dal ministero della Cultura e vinto dalla compagnia Nerval Teatro. "Ciò ci ha permesso – aggiunge Lupinelli – di inseguire un desiderio di lunga data, ossia lavorare con Carlo e fare in modo che un sempre maggior numero di spettatori, anche quelli con disabilità sensoriale possano apprezzare e godersi determinati spettacoli". "Noi persone sorde – afferma Loretta Ciotti, presidentessa Ens – siamo cittadini come tutti gli altri, con gli stessi doveri e gli stessi diritti, quindi è necessaria che ci sia garantita la possibilità di accedere alle informazioni nella nostra lingua naturale. Speriamo che non solo realtà culturali locali, ma anche le istituzioni nazionali si adoperino per garantire sempre più accessibilità in tutti gli ambiti della vita quotidiana".

Roberta Bezzi