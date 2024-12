Decarbonizzazione in Emilia Romagna: Hera ottiene finanziamenti per progetti innovativi

FAENZA (Ravenna)Si presentano come due dei maggiori, singoli progetti di decarbonizzazione dell’Emilia Romagna quelli che sono valsi a Hera nove milioni e 400mila euro di finanziamenti nell’ambito del Pnrr, il piano nazionale per la ripresa e la resilienza. La multiutility è socia di entrambi i progetti: l’Energy Park di Faenza e l’impianto agrivoltaico dello stabilimento cesenate di Orogel puntano a produrre una potenza di picco complessivo di 19 megawatt, equivalenti al consumo di 11mila famiglie italiane, per un risparmio di 7700 tonnellate annue di CO2.

L’Energy Park di Faenza è, dei due, quello cui è dedicata la maggiore linea di finanziamento, la prima del Centronord: dal Pnrr arriveranno 6,6 milioni di euro per dare vita a una ‘foresta solare’ di 70 ettari nelle campagne immediatamente a sudovest della città, su terreni in comproprietà fra Crédit Agricole e la Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza; il parco solare popolato da 22mila pannelli bifacciali occuperà in realtà solo un terzo della superficie complessiva, che per un ulteriore terzo sarà dedicata all’agricoltura in campo aperto e per un ultimo terzo ospiterà una vera e propria foresta urbana.

L’Energy Park non sarà occupato solo da pannelli: "L’impianto – precisa Hera – sarà costituito da strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici posizionate a una altezza da terra tale da permettere il passaggio dei mezzi agricoli utilizzati per le coltivazioni. Questi sistemi consentono di ridurre al minimo l’occupazione di suolo, permettendo la coltivazione del 90-95% dei terreni sui quali sono installati".

Altrettanto ambizioso il progetto Horowatt, a firma appunto di Orogel in collaborazione con Hera, il quale realizzerà presso lo stabilimento cesenate del colosso dei surgelati un impianto agrivoltaico "in grado di produrre circa otto gigawatt/ora ogni anno – prosegue Hera –, energia che verrà autoconsumata, per oltre l’80%, dagli stessi stabilimenti della cooperativa agricola. Si tratta di un’opera di grande rilevanza, sia per la riduzione dei costi energetici di Orogel, sia per i benefici ambientali: si stima infatti che l’impianto porterà a un risparmio annuo di duemila tonnellate di anidride carbonica emessa".

I pannelli fotovoltaici saranno montati su strutture in metallo a un’altezza di circa tre metri, sufficienti a consentire l’esecuzione di tutte le attività agricole sottostanti. Grazie all’automazione integrata alimentata dai sensori sui terreni, i pannelli potranno essere orientati non solo per inseguire la rotazione del sole, ma anche per rispondere a specifiche esigenze agricole, a beneficio delle coltivazioni sottostanti. La realizzazione dell’intervento cesenate è prevista nel corso del 2025, mentre l’Energy Park di Faenza dovrebbe diventare realtà a inizio 2026.

Filippo Donati