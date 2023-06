Deceduto alla Marcegaglia Sindacati dei trasporti sono parte civile

Per la morte di Bujar Hysa, operaio 63enne di origine albanese deceduto il 15 luglio 2021 in seguito alle ferite riportate all’interno dello stabilimento di via Baiona della Marcegaglia, il pm Daniele Barberini a febbraio aveva chiesto il rinvio a giudizio per il procuratore speciale in materia di salute e sicurezza della Marcegaglia, un 46enne residente a Porto Corsini e difeso dagli avvocati Carlo Nannini ed Ermanno Cicognani e per un 33enne ravennate legale rappresentate della Cofari, la cooperativa di facchinaggio per la quale la vittima lavorava in qualità di socio (difeso dagli avvocati Samuele De Luca e Danilo Manfredi). Ieri in tribunale a Ravenna, davanti al gup Corrado Schiaretti e al pm Silvia Ziniti, per entrambi avrebbe dovuto tenersi l’udienza preliminare ma le difese hanno chiesto un rinvio, che è stato fissato per l’inizio di ottobre. Intanto il giudice Schiaretti ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile delle tre sigle sindacali di categoria: Filt-Cgil Ravenna, tutelata dall’avvocato Ilaria Morigi, Uli Trasporti Ravenna, con l’avvocato Claudio Cardia e Fit Cisl Ravenna, con l’avvocato Giuseppe Fortino. Non è stata accolta invece la richiesta di costituzione di parte civile presentata dall’Associazione italiana esposti sostanze cancerogene ed infortunati sul lavoro con l’avvocato Fabrizio Righini.

I risultati preliminari dell’autopsia sul corpo di Bujar Hysa, eseguita dal medico legale Tommaso Vassallo, avevano confermato le ipotesi della prim’ora: ovvero che il trauma da schiacciamento fosse la causa più probabile del decesso del 63enne nell’ambito di una carambola tra coil - pesanti bobine d’acciaio – la quale aveva finito per coinvolgere il lavoratore mentre si trovava all’interno di un magazzino. Secondo il consulente incaricato dalla procura, l’ingegnere Massimo Rizzati, era andata così quel giorno: durante l’operazione di inserimento del gancio a ‘C’ nel foro di un coil per sollevarlo, la maniglia aveva agganciato l’ultimo nastro alle spalle del lavoratore. Ciò aveva finito per destabilizzarlo e ribaltarlo sul 63enne. Tutto – sempre secondo l’analisi dell’esperto dell’accusa – per colpa dei "ristretti spazi di manovra" legati al fatto che gli appositi scivoli inclinati (spalle) fossero stati riempiti con troppi nastri. Un altro fattore che avrebbe determinato l’evento, era stato inquadrato nella "posizione non corretta" del lavoratore.