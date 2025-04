Decisa la chiusura di tre scuole per giovedì. Centro off limits per i furgoni dei corrieri

Si entra nella settimana del re e della regina e anche del presidente della Repubblica. Quindi si entra in una settimana chiaramente complicata per ovvie questioni di sicurezza e il Comune mette le mani avanti: "L’accoglienza dei reali e del capo dello Stato comporta un’organizzazione particolarmente complessa, volta a garantire la massima sicurezza alla visita, che coinvolgerà diversi ambiti e luoghi della città. Ciò, come è comprensibile, causerà qualche inevitabile disagio. Si confida nella comprensione della cittadinanza".

E così ieri sono state annunciate alcune delle misure prese per garantire la massima sicurezza.

Per gestire al meglio la viabilità, Palazzo Merlato ha deciso di chiudere, solo per la giornata di giovedì 10 aprile, le scuole Guido Novello, Mordani e San Vincenzo de Paoli. Resteranno off limits anche Museo Dante e Casa Dante. E in via Dante (e anche in altre strade) fanno già mostra di sè i cartelli che annunciano la rimozione delle rastrelliere delle biciclette (e quindi anche con eventuali velocipedi ad esse legati), dalle 7 di domani mattina. ma cartelli del genere si possono vedere in altri punti della città. Come anche i cartelli di rimozione auto nel percorso che porterà Carlo e Camilla nel cuore della città.

I corrieri che effettuano normalmente consegne in centro non potranno accedervi per l’intera giornata. Inoltre, spiega il Comune, "ci potranno essere delle ricadute sull’accessibilità dei luoghi e delle attività che si trovano lungo le strade interessate". Come a dire: sarà un giorno complicato, se non avete proprio un’urgenza impellente, rinviate quello che avete da fare.